Dvojice Čechů zadržená v Turecku dostala šestiletý trest. Zaorálek bude volat tureckému ministrovi

„Jako ministerstvo zahraničních věcí budeme určitě doporučovat oběma, aby se odvolali, protože o rozsudku rozhodl soud první instance. Očekává se, že pokud se odvolají, tak do nějakých dvou až tří měsíců se může konat odvolací soud,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

Zaorálek požádá o korektní řízení

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z ČSSD si podle mluvčí v nejbližších dnech zavolá s tureckým protějškem Mevlütem Cavusoglem. „Požádá ho o korektní odvolací řízení. Naše konzulární pomoc zůstává, budeme dál v kontaktu s nimi oběma i s jejich rodinami v České republice,“ doplnila Lagronová.

Dnešní rozsudek tureckého soudu je pro mě zklamáním. Nyní je potřeba udělat maximum, aby byla věc řádně přezkoumána odvolacím soudem. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 2. srpna 2017

YPG je ozbrojenou složkou Strany demokratické unie, která hájí politické zájmy syrských Kurdů. Ankara ji ale považuje za odnož Strany kurdských pracujících, kterou Tureckou řadí k teroristickým skupinám. SKP řadí k teroristům i Evropská unie a Spojené státy. S YPG ale Západ spolupracuje v boji proti takzvanému Islámskému státu.

Zklamaná rodina

„Všichni jsou zklamaní, ačkoliv se to dalo trochu předpokládat. Je to ale velká nespravedlnost, protože soud dostal dostatek zcela jasných a průkazných důkazů, že Mirek s Markétou jeli na Blízký východ pouze z humanitárních důvodů,“ říká přítel dvojice Janusz Konieczny, který je v úzkém kontaktu s rodinami zadržených. „Pro rodiny je to velice obtížné a po dnešním rozsudku je zřejmé, že toto trápení bude pokračovat.“ S náklady na právníky a tlumočníky rodině pomohla i veřejná sbírka.

Farkas i Všelichová se s příbuznými pokoušejí z tureckého vězení udržovat pravidelný kontakt. „Mirek s Markétou telefonují svým rodičům jednou za 14 dní. Mohou hovořit 10 minut, občas je spojení velice špatné, občas dobré,“ říká Konieczny.

Přijeli jsme jen pomáhat

Oba Češi odmítli, že by s teroristy spolupracovali a tvrdili, že jsou humanitárními aktivisty a do oblasti přijeli jen pomáhat. Ministr Zaorálek už v prosinci 2016 řekl, že dvojice chtěla na území Sýrie vybudovat polní nemocnici.

Všelichová a Farkas odmítli, že by se spolu s Kurdy zapojily do bojů v Sýrii. Turecká média ale před časem informovala o tom, že Farkas byl údajně odstřelovač a Všelichová pomáhala s pašováním zbraní do Sýrie. Ona sama to ale už před časem ve vysílání Českého rozhlasu odmítla.

„Tam není potřeba vozit, to je jako nosit dříví do lesa. Tam vám všude, kam přijedete, ‚kalacha' půjčí,“ tvrdila Všelichová. Pašování zbraní do Sýrie tak podle ní nedává vůbec smysl.

Všelichovou a Farkase zadrželi v Turecku loni v listopadu, kdy se měli pokusit o přechod přes hranice do Iráku. Na základě propagačních materiálů, které se u nich našli, a fotografií turecká strana předpokládá, že dvojice patří ke kurdským milicím YPG.