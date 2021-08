Soud potvrdil vrahovi z Charlestonu trest smrti. V roce 2015 zastřelil v kostele devět černošských věřících

Pátrání po původu koronaviru se podle vědců zastavilo ve ‚zlomovém okamžiku‘. Peking radí hledat i jinde

Čína ve středu uvedla, že by se vědci měli soustředit „na jiné možné cesty, které by mohly pomoci vystopovat původ covidu-19“, a že by měli provádět svůj výzkum i v jiných zemích.