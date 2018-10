Miliardář Branson nepojede na investiční konferenci v Rijádu. Kvůli zmizení saúdskoarabského novináře

Branson dosud s vládou Saúdské Arábie jednal o projektech vesmírné turistiky. Účast na konferenci zvané Future Investement Initiative odřeklo z téhož důvodu jako Branson už také několik mediálních společností a osobností.

Chášakdží je nezvěstný od 2. října, kdy přišel na konzulát v soukromé věci. Turecko případ vyšetřuje a má podezření, že novinář byl na konzulátu zavražděn na příkaz královské rodiny.

Bývalý velvyslanec Laně: Zmizení saúdskoarabského opozičního novináře v Turecku se nejspíš nevyřeší Číst článek

„Vkládal jsem do současné vlády království a jeho vůdce korunního krále prince Muhammada bin Salmána velké naděje,“ sdělil Branson v prohlášení zaslaném britskému listu The Guradian.

Zbraně do Saúdské Arábie

Pokud se prokáže zapojení režimu do zmizení dopisovatele listu The Washington Post, „pak to určitě změní pro kohokoli z nás na Západě možnosti obchodovat s vládou Saúdské Arábie“, stojí také v Bransonově prohlášení.

Na druhé straně Atlantiku se řeší jiné téma – osud zbrojní dohody mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií v celkové hodnotě 110 miliard dolarů (téměř 2,5 bilionu korun).

Americký prezident Donald Trump se ale k návrhům na omezení prodeje zbraní do Saúdské Arábie staví odmítavě. „Pokud jim to neprodáme, řeknou ‚dobře, díky moc, koupíme to v Rusku‘ nebo ‚dobře, díky moc, koupíme to v Číně‘. To nám nepomůže,“ řekl Trump během tiskové konference.

Zároveň ale připustil, že jsou i jiné nástroje, které mohou Spojené státy uplatnit, pokud se prokáže zapojení Rijádu do zmizení novináře.

Trump: This thing happened in Turkey and Khashoggi isn't even a US citizen. pic.twitter.com/3poTLR22jN — Josh Marshall (@joshtpm) 11. října 2018

„Nejprve chci zjistit, co se stalo. Znovu, stalo se to v Turecku a dle našich znalostí není Chášakdží americký občan. Nelíbí se nám to, nelíbí se nám to ani v nejmenším, ale zastavit 110 miliardovou dohodu, ještě když mají další alternativy, to pro mne není přijatelné,“ dodal Trump.

Sankce?

Agentura Reuters ve čtvrtek citovala republikánského předsedu výboru pro zahraniční vztahy Senátu USA Boba Corkera, podle kterého by Spojené státy měly uvalit sankce na Saúdskou Arábii, pokud se prokáže, že Rijád stojí za zmizením saúdskoarabského novináře.

„Pokud se ukáže, že je tomu tak, jak si nyní všichni myslíme, ale zatím nevíme, pak budeme muset uvalit významné sankce na nejvyšší úrovni,“ řekl novinářům Corker.

Je samozřejmě otázkou, jakou podobu by sankce mohly mít – můžou být také diplomatické. Trump při tiskové konferenci tuto možnost jasně nevyloučil.

Bývalý český velvyslanec v Ankaře a turkolog Tomáš Laně ale nepředpokládá, že by se Spojené státy vůči Rijádu zachovaly tvrdě.

„Spojené státy jsou za období prezidenta Donalda Trumpa naprosto hluší k lidským právům nebo svobodě slova. Vůči Saúdské Arábii v tomhle Spojené státy budou, mírně řečeno, velmi shovívavé,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

The crown prince of Saudi Arabia personally ordered the operation on dissident journalist and @washingtonpost contributor Jamal #Khashoggi, the @washingtonpost reports https://t.co/nAd5wxm26q pic.twitter.com/ABoO5JV6XU — David Beard (@dabeard) 11. října 2018

Další zrušené účasti

Na již zmíněnou investiční konferenci, která se má v Rijádu konat ve dnech 23.-25. října, nepřijedou i další mediální společnosti a osobnosti. Odhlásila se například ekonomka a šéfredaktorka časopisu The Economist Susan Mintonová Beddoesová. Nepřijede ani ekonomický redaktor listu The New York Times Andrew Ross Sorkin.

Svou účast zvažuje list Financial Times. Pokud se situace kolem Chášakdžího nevyjasní, nehodlá jet do Rijádu ani šéf společnost Uber Dara Khosrowshahi. Své vystoupení odřekl rovněž Robert Bakish, který stojí v čele mediální společnosti Viacom.

Miliardář Richard Branson v prohlášení také dodal, že dokud se případ nevysvětlí, nebude pokračovat v poradenství pro turistické projekty v Rudém moři a pozastavuje také debatu o navržených investicích své společností Virgin Galactic a Virgin Orbit.

Poslední slova „Fajn miláčku.“ To byla poslední slova, která slyšela snoubenka novináře Hatice Cengizová. „Už se necítím, že doopravdy žiju. Nemůžu spát. Nejím,“ říká v rozhovoru pro americké noviny The Washington Post. Džamál Chášakdží se doopravdy chtěl oženit, píše deník. To byl také důvod, proč vstoupil na pro něj nebezpečnou půdu saúdskoarabského konzulátu – potřeboval dokument prokazující, že je rozvedený. Jinak by si svou snoubenku tureckého původu nemohl vzít. Před poslední návštěvou byl Chášakdží poměrně uvolněný, řekla jeho snoubenka. Obával se při první návštěvě, asi týden před zmizením. „V jednu chvíli mi řekl, že možná bude lepší, když nepůjde. Bál se, že se může něco stát,“ dodala Cengizová.