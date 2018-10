‚Je to jako s Kavanaughem.‘ Trumpovi vadí presumpce viny v případě saúdskoarabského novináře

Případ saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího, který se pohřešuje od návštěvy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října, je podle Donalda Trumpa další ukázkou presumpce viny. Americký prezident to řekl v rozhovoru, který ve středu zveřejnila agentura AP. Kauzu Trump přirovnal k aféře kolem schvalování soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha. Washington 7:37 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo při odletu ze Saúdské Arábie. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Americký ministr zahraniční Mike Pompeo po návštěvě Rijádu uvedl, že Saúdští Arabové slíbili vážné a věrohodné vyšetření Chášakdžího zmizení.

„A už je to tady zase, jste vinný, dokud nedokážete svou nevinu,“ řekl Trump v rozhovoru s AP a vyzval, aby rychlým soudům předcházelo zjištění všech faktů.

Turečtí policisté hledali na saúdskoarabském konzulátu stopy krve. Pátrají po zmizelém novináři Číst článek

Saúdskoarabský král Salmán i korunní princ Muhammad bin Salmán podle amerického prezidenta popírají, že by věděli, co se stalo s Chášakdžím poté, co vešel na počátku října do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Novinář krále i korunního prince ve svých článcích často kritizoval.

Kauza Kavanaugh

Podle Trumpa se stejná situace jako nyní v souvislosti s Chášakdžím odehrála před časem kolem Bretta Kavanaugha. „Právě jsme si tím prošli u soudce Kavanaugha, a pokud se mě týče, byl celou dobu nevinný,“ řekl prezident.

Kavanaugha, který se nakonec stal soudcem nejvyššího soudu, před potvrzením ve funkci několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování.

Trump ještě minulý týden hrozil Saúdské Arábii tvrdým trestem, pokud se prokáže, že stojí za zmizením opozičního novináře. Jedním dechem však dodal, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Rijádu, neboť by to podle něho nejvíce poškodilo americké pracující.

‚O dhodláni zjistit všechna fakta‘

Také americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který v úterý navštívil Rijád, uvedl, že saúdskoarabští představitelé odmítají, že by věděli, co se s Chášakdžím stalo. „Mé zhodnocení těchto setkání je takové, že jsou vážně odhodláni zjistit všechna fakta,“ uvedl Pompeo.

Podle něj je saúdskoarabské vedení připraveno k případné odpovědnosti pohnat i vysoce postavené politiky a úředníky. Po Saúdské Arábii dnes Pompeo navštíví také Turecko.

Chášakdží byl naposledy spatřen 2. října ve chvíli, kdy vstupoval do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu, aby si zařídil dokumenty nutné ke svatbě. Od té doby je nezvěstný. Podle Turecka byl novinář na zastupitelském úřadu zavražděn. Rijád to odmítá.