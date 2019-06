Vyšetřete kvůli vraždě Chášukdžího korunního prince Salmána, vzkázala Saúdské Arábii OSN

Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva Agnes Callamardová doporučila zahájit vyšetřování saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána a dalších představitelů království v souvislosti s loňskou vraždou novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu. Doporučuje také, aby generální tajemník OSN António Guterres zorganizoval mezinárodní trestní vyšetřování případu, který Callamardová označuje za „mimosoudní popravu“. Ženeva/Rijád/Ankara 22:32 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hatice Cengizová, snoubenka Džamála Chášukdžího, představuje novou knihu nazvanou Džamál Chášukdží: Jeho život, jeho boj, jeho tajnosti | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Rijád označil zprávu za nedůvěryhodnou, zatímco turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že vrazi novináře budou pohnáni k odpovědnosti.

Chášukdží byl kritikem Rijádu a zabit byl brutálním způsobem loni, když navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Jeho tělo se nenašlo. Okolnosti naznačovaly, že šlo o naplánovanou akci, která se nemohla odehrát bez vědomí nejvyšších představitelů v Rijádu, což ale Saúdská Arábie vždy popírala.

Rijád dostal zprávu Callamardové s předstihem. Ve středu odpoledne saúdskoarabský státní ministr pro zahraniční záležitosti Ádil Džubajr na twitteru dokument odmítl s tím, že neobsahuje nic nového. „Zpráva zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva obsahuje jasné protichůdné údaje a neopodstatněná obvinění, což zpochybňuje její důvěryhodnost,“ napsal Džubajr.

Turecký prezident ve středu v Istanbulu v reakci na zprávu zvláštní zpravodajky OSN řekl, že ti, kteří jsou zodpovědní za vraždu novináře Chášukdžího za to zaplatí a budou postaveni před spravedlnost. Erdogan také uvedl, že podle poznatků Callamardové bylo s Tureckem „špatně zacházeno,“ píše agentura Reuters.

‚Věrohodné důkazy‘

Zpráva uvádí, že by se měla prošetřit i možná role korunního prince s ohledem na existující „věrohodné důkazy“. Zpráva, která má 101 stran, obsahuje přes deset doporučení. Vyšetřovat by se podle ní měla i případná role bývalého princova poradce Saúda Kahtáního. „Nedospěli jsme v otázce viny (těchto dvou mužů) k závěru. Soudíme, že existuje důvěryhodný důkaz, který zasluhuje další vyšetřování,“ stojí v dokumentu.

Materiál Callamardové se opírá o nahrávky a forenzní práci tureckých vyšetřovatelů a rovněž o informace o soudech s podezřelými v Saúdské Arábii. Callamardová uvedla, že podle nahrávek nemůže definitivně potvrdit, že slyšela zvuk pily, jak uvedli turečtí vyšetřovatelé. Zpráva uvádí, že podle vyšetřovatelů v Turecku a dalších zemích nahrávky nasvědčují tomu, že mohla být Chášukdžímu vpravena do žil sedativa a že následně byl udušen igelitovou taškou.

‚Klouby budou odděleny‘

Dokument rovněž obsahuje údajné úryvky rozhovorů v budově konzulátu těsně předtím, než tam Chášukdží přišel. Saúdskoarabští činitelé podle nich mluví o rozřezání těla. „Klouby budou odděleny. To není problém. Tělo je těžké. Poprvé budu řezat na zemi. Pokud vezmeme plastové tašky a budeme ho řezat na kusy, bude to hotovo. Každý zabalíme zvlášť,“ řekl podle zprávy forenzní expert Saláh Tubajdží. „Můj přímý nadřízený si není vědom toho, co dělám. Není tu nikdo, kdo by mě ochránil,“ řekl také. Jeho komplic Máhir Abdalazíz Mutrib se následně podle zprávy zeptal, zda „už přišlo obětní zvíře“. Chášukdžího jméno ale přímo zmíněno nebylo.

Saúdská Arábie zpočátku Chášukdžího smrt popírala, ale později přiznala, že byl zabit. Kvůli Chášukdžího smrti Rijád postavil před soud 11 podezřelých. Ve zprávě vyšetřovatelky OSN se doporučuje tento soudní proces pozastavit, nemá-li se justice dopustit omylu. V dalším jejím doporučení stojí, že Saúdská Arábie musí odpovědnost za vraždu přijmout a rodině zaplatit odškodné.

Dále zpráva doporučuje sankce, které zahrnou prince Muhammada a jeho osobní jmění, pokud se neprokáže, že odpovědnost nenese.

Saúdskoarabský prokurátor, který byl osobně na místě v Turecku, oznámil, že tělo bylo rozřezáno a z konzulátu odvezeno. Dosud se ale nenašlo.

„Zvláštní vyšetřovatelka došla k závěru, že se pan Chášukdží stal obětí naplánované vraždy, mimosoudní popravy, za niž je podle mezinárodních zákonů o lidských právech odpovědná Saúdská Arábie,“ stojí v textu, který vznikl po půlročním vyšetřování. Callamardová byla v Turecku s týmem forenzních a právních odborníků a informace o svém vyšetřování jí poskytlo také Turecko.