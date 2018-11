‚Jediné, co chceme, je pohřbít ho.‘ Synové zabitého novináře Chášukdžího požádali o vydání těla

Synové zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího požádali úřady své země o vydání otcova těla, aby je mohla rodina pohřbít. Chášukdží byl zabit 2. října při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu za okolností, které nebyly ještě plně objasněny. Co se však s tělem novináře stalo, dosud nikdo nepřiznal. Rijád/Washington 10:14 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát se zavražděným saúdskoarabským novinářem Džamálem Chášukdžím | Foto: Osman Orsal | Zdroj: Reuters

Chášukdžího synové Abdalláh a Saláh v rozhovoru s americkou zpravodajskou stanicí CNN sdělili, že jediné, co si nyní přejí, je pohřbít otce v Medíně. „Doufám, že to, co se stalo, pro něj nebylo bolestivé, že to bylo rychlé, že měl klidnou smrt,“ řekl Abdalláh.

Saláh řekl, že si přeje, aby mohl být otec pohřben poblíž příbuzných. „Mluvil jsem o tom se saúdskoarabskými úřady a doufám, že se to (vydání těla) brzy stane,“ sdělil v rozhovoru.

Bratři se shodli, že bez těla se rodina nemůže se zesnulým rozloučit a vyrovnat se se smutkem. „Není to normální situace, není to vůbec normální smrt. Jediné, co nyní chceme, je pohřbít ho na (hřbitově) Al-Bakí v Medíně,“ řekl Saláh.

„Chceme zajistit, aby odpočíval v pokoji, stále nemohou uvěřit, že je mrtvý,“ řekl Saláh s tím, že se kolem otcovy smrti objevilo mnoho „dezinformací“. Není například pravda, že patřil mezi stoupence Muslimského bratrstva, řekl.

Rozpuštěno v kyselině?

Na otázku, jak by si přál, aby se na otce vzpomínalo, odpověděl: „Jako na umírněného člověka, který sdílel společné hodnoty s ostatními, na člověka, který měl rád svou zemi, věřil v ni a v její možnosti. Nebyl disident, věřil v monarchii a v to, že drží zemi pohromadě. Věřil také v transformaci, jíž země prochází.“

Podle tureckého prokurátora byl Chášukdží uškrcen krátce po vstupu na konzulát, jeho tělo pak bylo rozčtvrceno. Kde se nachází, ale není jasné. Jeden z poradců tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana minulý týden naznačil, že mohlo být rozpuštěno v kyselině.

Chášukdží byl ve svých článcích kritický ke královské rodině Saúdů a podle Turecka k vraždě daly příkaz nejvyšší kruhy v Rijádu. Saúdská Arábie Chášukdžího smrt nejprve popřela, se zpožděním ji přiznala a její prokurátor nakonec řekl, že šlo o předem naplánovaný čin.

Rijád ale popírá, že objednavatelem vraždy byl korunní princ Muhammad bin Salmán, a nechce ani do Turecka k soudu vydat 18 lidí, kteří byli v souvislosti s vraždou v království zatčeni.