Dzuro: Putin je dnes nedotknutelný. Ruské válečné zločiny se už vyšetřují, odsouzení ale asi potrvá roky
Už je to skoro 2,5 roku, co byl na Vladimira Putina vydán mezinárodním trestním soudem zatykač. A tím to prozatím skončilo. „Jako prezident, který je ve funkci, je v současné době bohužel nedotknutelný,“ uznává pro Český rozhlas Plus vyšetřovatel válečných zločinů Vladimír Dzuro. „Když vidíte obviněného válečného zločince, jak je vítán na americkém území odsouzeným zločincem, tak je vám z toho smutno,“ podotýká.
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o sjednání mírového řešení války, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko, očistila na mezinárodním poli Putinovo renomé, protože byl přijat se všemi poctami, soudí Dzuro.
Jak probíhá vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině? Odpovídá vyšetřovatel Vladimír Dzuro
„Najednou vidíte, že ze tří supervelmocí vládne jedné obviněný válečný zločinec a druhé odsouzený zločinec, protože to není pomluva. Donald Trump byl skutečně odsouzen u soudu v New Yorku,“ přemítá.
Zatknout Putina ale nelze, protože po tom není poptávka v politické reprezentaci, která udává agendu OSN. Zásah není umožněn ani systémem fungování této organizace.
„Systém má problém už v tom, jakým způsobem bylo nastaveno OSN po druhé světové válce. Naši pradědové asi nepočítali s tím, že by se jeden z těchto států pustil do agresivní války vůči sousedovi, takže ten systém nemá opravný mechanismus,“ podotýká vyšetřovatel.
„Pět států má absolutní právo veta. Jeden z nich je v útočné válce, ale vždycky se z té odpovědnosti dostane, protože má právo všechno vetovat,“ zdůrazňuje Dzuro.
Zároveň by podle něj bylo neprůchozí pokusit se tento princip změnit, protože ostatní členové Rady bezpečnosti nebudou chtít přijít o svá privilegia a s nimi spjatý vliv na světové dění.
Nepotrestané zločiny?
V důsledku ale podle Dzura ruské válečné zločiny nejspíše zůstanou nepotrestané, nebo bude trvat roky, než k jejich prošetření dojde.
„Vyšetřování válečných zločinů trvá dlouho. Problém je rozdíl mezi vyšetřováním a souzením. Vyšetřování probíhá. Ale souzení může začít třeba někdy za deset let,“ míní.
Za příklad dává vyrovnání po jugoslávském konfliktu, on sám přitom tehdy válečné zločiny vyšetřoval.
Příkladem je podle něj i dění po druhé světové válce, kdy byly v norimberském procesu souzeny pouze válečné zločiny Německa. Je přitom jasné, že Sovětský svaz a další státy se jich také dopouštěly.
I nyní se mluví o válečných zločinech Ruska, dá se přitom předpokládat, že je páchají i Ukrajinci – jen v odlišné míře a úmyslu. „Ukrajinci mají právo se bránit, ale i ti bránící se mají povinnost se chovat podle Ženevských konvencí,“ upozorňuje Dzuro.
„Nemyslím si, že by Ukrajinci odpalovali rakety na divadla, na nemocnice, na sídliště. Ale když se jednotlivým vojákům dostanou do ruky vojáci z druhé strany, kteří vraždí jejich kamarády, tak etická otázka, jestli ho předáte spravedlnosti, anebo zmáčknete spoušť, je velice individuální,“ zamýšlí se.
Katastrofa pro spravedlnost
U oficiálních představitelů ruské agrese je pravděpodobnost zatčení malá. Záležet bude hlavně na tom, jestli se změní tamní režim, politická reprezentace a vůle Moskvy spolupracovat s mezinárodními institucemi.
Současný stav ale vyvolává silnou kritiku OSN a špatný precedent pro případné další agresory.
„Je to katastrofa pro mezinárodní společenství a pro spravedlnost jako takovou, protože najednou někdo stojí nad systémem a nikdo není schopný dát mu želízka na ruce a odvést ho do věznice,“ uzavírá Dzuro.
Co můžeme očekávat od OSN v rámci ruské agrese? Jak vypadá vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině? A mohla by vzniknout nová mezinárodní organizace, která by nahradila OSN? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru výše.