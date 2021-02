Guinejská vláda vyhlásila epidemii eboly. Čtyři lidé zemřeli, včetně zdravotní sestry

V západoafrickém státě Guinea se znovu objevila krvácivá horečka ebola a čtyři lidé již nákaze podlehli. Podle agentury AFP to v sobotu oznámil guinejský ministr zdravotnictví Rémy Lamah. AFP uvedla, že je to poprvé, co byla ebola zaznamenána v západní Africe od epidemie z let 2013 až 2016, kdy si tato choroba v oblasti vyžádala více než 11 300 životů. Guinejská vláda v neděli vyhlásila začátek epidemie. Konakry 19:12 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virus ebola | Zdroj: Flickr

„Jsme opravdu znepokojeni. V prefektuře Nzérékoré na jihovýchodě země byla již zaregistrována čtyři úmrtí na ebolu,“ uvedl ministr Lamah.

„Ve městě Gouéké onemocněla koncem ledna zdravotní sestra. Zemřela mezi 27. a 28. lednem a pohřbena byla 1. února v Gouéké,“ uvedl šéf národní zdravotnické agentury Sakoba Keita. „Následně se příznaky nemoci, průjem, zvracení a krvácení, projevily u dalších osmi lidí, kteří byli na pohřbu. Tři z nich zemřeli a čtyři byli hospitalizováni ve městě Nzérékoré,„ dodal. Jeden z nakažených údajně „unikl“, ale byl nalezen a hospitalizován v metropoli Konakry.

Oba představitelé sdělili, že vzorky analyzované laboratoří, kterou v oblasti zřídila Evropská unie, odhalily přítomnost viru ebola.

Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v Konakry oznámil, že WHO je připravena zasáhnout. „Rychle nasadíme potřebné prostředky, abychom podpořili Guineu, která má již velkou zkušenost,“ oznámil na schůzi představitelů zdravotnických úřadů Alfred George Ki-Zerbo. Také regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová na twitteru ujistila, že organizace pracuje na tom, aby byla připravena na šíření viru v západní Africe reagovat.

Světová zdravotnická organizace sleduje každé nové propuknutí eboly s velkými obavami. V posledních letech se tato nemoc vyskytovala především v Kongu, nejnovější případ nákazy tam byl ohlášen minulý týden.

Dosud nejhorší epidemie eboly na světě začala v prosinci roku 2013 právě v Guineji. Odtud se virus rozšířil do sousední Libérie a Sierry Leone. Nakonec se dostal do deseti zemí včetně Španělska a USA. Do roku 2016, kdy byla epidemie překonána, se objevilo 28.600 zdokumentovaných případů. Přes 99 procent z nich připadalo na Guineu, Libérii a Sierru Leone.