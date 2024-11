EDF požaduje přezkoumání stížnosti v jaderném tendru. Podala rozklad proti antimonopolnímu úřadu

Francouzská společnost EDF podala rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který v říjnu zamítl její námitky proti průběhu tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Francouzi protestují proti postupu zadavatele a výběru korejské firmy KHNP jako preferovaného uchazeče. V pondělí to sdělila společnost EDF. Námitky vůči tendru podala také společnost Westinghouse, která se zatím ke svému dalšímu postupu nevyjádřila. Praha 11:08 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Petr Josek | Zdroj: Reuters

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF, dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

EDF i Westinghouse podaly námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži v závěru srpna. V odvoláních zpochybňovaly oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení.

EDF se proti rozhodnutí antimonopolního úřadu odvolá. Zamítl její námitky v jaderném tendru Číst článek

Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.

Antimonopolní úřad zhruba po dvou měsících rozhodl, že tendr byl v pořádku a námitky zamítl. Zatím ale nepravomocně, protože uchazeči mohou podat rozklad. Ještě předtím ÚOHS také zakázal uzavřít smlouvu s KHNP do doby, než úřad o věci rozhodne pravomocně.

EDF v pondělí potvrdila, že rozklad v závěru minulého týdne podala. „Společnost EDF ve svém rozkladu žádá předsedu ÚOHS o přezkoumání stížnosti EDF, neboť nesouhlasí s rozhodnutím vydaným dne 30. října 2024,“ uvedla společnost.

Vláda v létě rozhodla, že chce v Dukovanech postavit dva nové jaderné bloky. První z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.

Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, kterou by měly strany podepsat do konce března 2025. Do budoucna stát počítá také s opcí na další dva reaktory v Temelíně.