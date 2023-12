Další Erdoganův požadavek. Vstup Švédska do NATO podmiňuje tím, že Kanada zruší zbrojní embargo

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má další podmínkou před tím, než turecký parlament ratifikuje vstup Švédska do NATO. Kanada by podle něj měla zrušit embargo, které uvalila na zbraně a vojenský materiál z Turecka, píší agentury AP a Reuters. Za poslední týdny se jedná o další otázku, kterou Erdogan před novináři spojil s tureckou podporou vstupu severské země do Severoatlantické aliance. Ankara 21:38 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Recep Tayyip Erdogan na návštěvě Maďarska | Foto: Balint Szentgallay/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Původně Ankara tvrdila, že schválení rozšíření NATO o Švédsko blokuje kvůli postoji Stockholmu ke skupinám, které Turecko považuje za teroristické.

Jedná se například o některé kurdské organizace či skupiny blízké klerikovi Fethullahovi Gülenovi, kterého turecká vláda podezírá ze zosnování neúspěšného pokusu o převrat v roce 2016.

Erdogan předložil parlamentu protokol o vstupu Švédska do NATO. Jeho členství blokoval déle než rok Číst článek

Podle Ankary švédské úřady měly k těmto skupinám příliš mírný postoj. Ve snaze Turecku vyhovět Švédsko mimo jiné zpřísnilo své protiteroristické zákony.

Na začátku prosince Erdogan uvedl, že by turecký parlament měl schválit žádost souběžně se schválením prodeje bojových letounů F-16 ze strany amerického Kongresu. Erdogan tak na veřejnosti poprvé spojil obě záležitosti.

Požadavky na USA

O tom, že Turecko otálením kolem vstupu Švédska tlačí na USA, se již dlouho dobou mluvilo v kuloárech. Erdogan tvrdí, že mu Biden v telefonátu, který měli v prosinci, slíbil, že žádost protlačí Kongresem, pokud turecký parlament vstup Švédska schválí.

Turecko chce od Spojených států koupit 40 nových letounů F-16 a modernizovat 79 letounů stejného druhu, které již provozuje. Bidenova administrativa zakázku schválila, vyjádřit se k ní má i Kongres, který však podle Ankary se schválením otálí.

Kanadské embargo

Svůj zatím poslední požadavek Erdogan zmínil při návratu z Maďarska, kde jednal v pondělí s premiérem Viktorem Orbánem. Týká se to odvolání embarga, které Kanada zavedla na turecké zbraně a vojenský materiál. O zrušení embarga začaly podle agentury Reuters země jednat po červencovém summitu NATO ve Vilniusu.

Největší vojenské cvičení a fiktivní východní nepřítel. NATO chystá na únor společné setkání 41 tisíc vojáků Číst článek

„Pozitivní vývoj ohledně problému s (letouny) F-16 ve Spojených státech a naplnění slibů by ze strany Kanady by mohly urychlit vyjádření pozitivního pohledu našeho parlamentu (na vstup Švédska do NATO),“ řekl podle agentury AP Erdogan novinářům s tím, že tyto tři záležitosti jsou propojené.

Erdogan sice po dlouhých měsících otálení poslal ratifikaci švédského vstupu do Aliance parlamentu, harmonogram projednání tam ale zůstává nejistý. Žádost zatím leží v zahraničním výboru a není jasné, kdy se dostane na plénum. Erdogan navíc musí přesvědčit své spojence, aby pro rozšíření hlasovali, jelikož jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) nemá v parlamentu většinu.