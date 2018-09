Rakouští lidovci vyloučili svého poslance za sexistický tweet. ‚Myslel jsem to jinak,‘ hájí se

Rakouská lidová strana (ÖVP) v pondělí ze své parlamentní frakce vyloučila poslance, který na twitteru zveřejnil podle mnohých sexistický komentář na adresu německé političky. V reakci na otázku jednoho z uživatelů, jak se sociální demokratka Sawsan Chebliová mohla dostat do své funkce, Efghani Dönmez uvedl, že se mu odpovědi možná dostane při pohledu na její kolena. Vídeň 22:42 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální síť Twitter (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Vyloučený poslanec se obvinění ze sexismu brání a tvrdí, že poznámku „myslel jinak“. Kritizovat chtěl prý nadbíhání německé sociální demokracie (SPD) islamistům.

Rakouský kancléř a předseda ÖVP Sebastian Kurz a předseda parlamentní frakce lidovců August Wöginger v pondělí ve společném prohlášení uvedli, že sexistické a urážlivé výstřelky nejsou přijatelné.

„Proto byl Efghani Dönmez z parlamentního klubu ÖVP vyloučen,“ napsali. Zároveň vyjádřili politování, že museli k tomuto kroku přistoupit, neboť si podle svých slov poslance váží „jako bojovníka proti politickému islámu“.

‚Proti politickému islámu‘. Rakušané vypoví imámy a uzavřou sedm mešit Číst článek

„Podívej se na její kolena, možná tam najdeš odpověď,“ odpověděl 41letý rakouský poslanec tureckého původu v sobotu na dotaz jednoho z uživatelů twitteru, jak se dostala Chebliová do své funkce. Politička německé SPD na berlínské radnici pracuje jako tajemnice pro otázky občanské angažovanosti.

Dönmezova poznámka vyvolala o víkendu vlnu kritiky, která se objevovala stejně jako jeho příspěvek především na sociálních sítích. Podle mnohých uživatelů chtěl poslanec naznačit, že se Chebliová do funkce dostala díky sexu s vlivnými muži.

V komentáři zveřejněném v pondělí v listu Süddeutsche Zeitung vyzvala ale rakouského lidovce, aby zvážil, zda se nevzdá svého mandátu, i německá ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová. Jeho výroky označila za „odpudivé a sexistické“. „Takové hanobení ze strany voleného poslance nesmí zůstat bez následků,“ dodala stranická kolegyně Chebliové.

Narážka na politiku německé SPD

Už v neděli se Dönmez za svůj komentář omluvil. „Na základě diskuze, kterou můj příspěvek vyvolal, zpětně vidím, že jsem paní Chebliovou ponížil. Byla to chvilka slabosti, bylo to ode mě naprosto chybné a upřímně se za to omlouvám všem, které to urazilo,“ uvedl. Navzdory omluvě byl ale z lidoveckého klubu vyloučen.

Je třeba přitvrdit v boji proti pašerákům lidí, shodl se Babiš s rakouským kancléřem Kurzem Číst článek

V rozhovoru poskytnutém listu Österreich ale Dönmez popřel, že by jeho komentář byl sexistický. Myslel ho prý úplně jinak.

„Šlo mi o to, abych ukázal, že SPD natahuje islamistům červený koberec a to ne vestoje, ale na kolenou. Se sexismem tento tweet neměl nic společného,“ dodal. Už dříve na twitteru kritizoval Chebliovou kvůli tomu, že údajně svou politikou „přímo a nepřímo podporuje reakční muslimské spolky“.

Listu Kurier v pondělí Dönmez řekl, že chce nadále zůstat nezařazeným poslancem a svého mandátu, který získal po volbách loni na podzim, se vzdát nehodlá.