U řeckého ostrova v Egejském moři se utopilo šest uprchlíků. Byly mezi nimi i děti

A z bídy povstal zázrak: příběh hrdiny, který zachránil oči i budoucnost tisíců dětí

Představte si, že vaše krátkozraké dítě místo brýlí zavřou do ústavu. Nejde to? V nejchudší zemi Evropy to tak chodilo běžně – dokud vše nezměnil jeden jediný optik. Hrdina Moldavského zázraku.