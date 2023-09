Předčasné prezidentské volby v Egyptě. Lidé propadají skepsi, že je o výsledku už rozhodnuto

Egyptský prezident Abd al-Fattáh Sísí bude nejspíš už za dva měsíce obhajovat mandát. Nejvyšší volební komise oznámila, že se prezidentské volby uskuteční od 10. do 12. prosince. Původně se přitom měly konat až příští rok. Kandidaturu zvažuje i několik opozičních politiků. Egypt prochází velkou ekonomickou krizí a podpora Sísího klesá. Od stálého zpravodaje Káhira 9:58 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptský prezident Abd al-Fattáh Sísí | Zdroj: Reuters

Že by se do čela Egypta postavil někdo jiný, než aktuální prezident, je pro většinu Egypťanů nepředstavitelné.

Důvodem přitom není podpora, které by se Sísí těšil. Jeho obliba i v důsledku hospodářských problémů země klesá. Vládnoucí straně se ale podařilo zemi tzv. depolitizovat. Lidé tak vůbec neuvažují nad tím, že by nějaká změna měla nastat.

Také proto o konání voleb není zájem. Panuje přesvědčení, že je vše připraveno bezpečnostním aparátem tak, aby Sísí nadále v úřadu pokračoval.

Egypt se potýká se špatnou hospodářskou situací. Zemi chybí cizí měna, očekává se devalvace egyptské libry. Inflace se vyhoupla na 38 procent a nedaří se plnit dohody s Mezinárodním měnovým fondem, očekávají se tak další ekonomické otřesy.

‚Konkurenční prostředí‘

Tvrdá ruka režimu se ale zasadí o to, aby se tento stav nijak nepropsal do výsledku voleb. Ty poslední v roce 2018 vyhrál Sísí s 97 procenty hlasů. Hlavní protikandidát tehdy skončil během kampaně ve vězení, ostatní to vzdali sami.

Přesto se nyní někteří vyzývatelé současného prezidenta vynořili. Přeložení voleb a jejich dřívější konání jim nicméně způsobí komplikace. Nebudou mít tolik času na přípravu kampaně.

Nejvýraznější protikandidátem je Ahmad Tantáwí, což je mladý politik a novinář, který se ostře vymezuje vůči vládě.

„Naším hlavním cílem je úspěšná občanská a demokratická transformace Egypta. Chceme tak ukončit odporný současný stav, který je jen horší obdobou nedávné minulosti, proti které se Egypťané povstali,“ hlásá Tantáwí na svém kanálu na YouTubu. A stěžuje si na šikanu ze strany bezpečnostního aparátu.