Teroristé stále operují na Sinaji. Egyptská armáda tvrdí, že zde nedávno zabila 89 členů Islámského státu

Egyptská armáda v neděli uvedla, že na severu Sinajského poloostrova nedávno zabila devadesát osm lidí, které označila za členy teroristické organizace Islámský stát. Osm vojáků bylo při bojových operacích zraněno či zabito. Informace o bojích je velice obtížné ověřit, protože z oblasti jsou vykázáni novináři, uvedla v neděli agentura AFP. Káhira 18:15 1. srpna 2021

Osm egyptských vojáků bylo při bojových operacích zraněno či zabito. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Egyptská armáda řekla, že počty se týkají několika vojenských operací, které vedla v oblasti v poslední době. Přesnější časový rámec ale neuvedla, informovala agentura EFE.

Nejmenovaný armádní představitel řekl agentuře AP, že radikálové z řad Islámského státu v sobotu zabili v oblasti pět vojáků při útoku na jejich stanoviště.

Armáda také zabavila několik stovek výbušnin a zničila třináct tunelů, které vedly do sousedního Pásma Gazy. Káhira kritizuje hnutí Hamás, které v Gaze vládne, za to, že umožňuje radikálům používat tunely vedoucí do Egypta.

Bezpečnostní situace na Sinajském poloostrově se výrazně zhoršila v roce 2013, když egyptská armáda sesadila prezidenta Muhammada Mursího a vládu Muslimského bratrstva. Radikálové obvykle útočí na armádu a policii, tedy na lidi, kteří podle nich spolupracují s bezpečnostními silami, a na křesťany.

V roce 2018 armáda zahájila proti ozbrojencům ofenzivu. Jedním z cílů bylo také vzdálit útoky od jihu poloostrova, kde se nachází populární turistické destinace. Počet útoků radikálních skupin se sice snížil, ale ozbrojené akce nikdy zcela nepřestaly.

Od začátku ofenzívy bylo na Sinajském poloostrově zabito přes tisíc islámských radikálů a desítky příslušníků bezpečnostních složek zahynuly, uvádí oficiální statistiky. Tyto údaje je ale velice těžké ověřit. Média mají zákaz vstupu do oblasti a nesmí publikovat informace získané z neoficiálních zdrojů.