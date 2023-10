Čedok evakuuje z Egypta 500 českých turistů. Dron v letovisku Taba zasáhl zdravotnické zařízení

Cestovní kancelář Čedok během pátku evakuuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba u Rudého moře, kde v noci na pátek dron zasáhl zdravotnické zařízení. Sdělil to mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake a posléze informaci potvrdila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež nemá v tuto chvíli informace o tom, že by klienty v egyptské Tabě měla ještě jiná tuzemská kancelář. Aktualizováno Taba 10:23 27. 10. 2023 (Aktualizováno: 11:09 27. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kancelář Čedok | Zdroj: Profimedia

„Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během dnešního dne (pátku – pozn. red.) vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech 500 českých turistů, které v oblasti máme,“ uvedla Pavlíková.

Všichni jsou podle ní v pořádku a dostávají informace o transferech na letiště. „Aktuálně tedy organizujeme odlety a koordinaci zajišťují jak delegáti, tak naši partneři na místě,“ přiblížila.

Lety by podle ní měla zajistit společnost Smartwings. „Dva lety poletí z letiště Šarm aš-Šajch do Prahy, jeden do Brna,“ napsala.

Taba je podle Papeže ve srovnání s ostatními egyptskými destinacemi specifická v tom, že do ní nelétají žádné pravidelné charterové linky. „To znamená, že menší cestovní kanceláře do Taby necestují, a Taba je tím pádem dominantou jen velkých cestovních kanceláří, a ne ještě k tomu všech,“ uvedl.

Doplnil, že Čedok je největší tuzemská cestovní kancelář, která v oblasti funguje. „V tuto chvíli mi není známo, že některá cestovní kancelář, která je členem naší asociace, by tam kromě Čedoku měla klienty,“ doplnil.

Turisté v Hurghadě

V egyptském letovisku Taba ani v jeho blízkosti žádné klienty aktuálně nemají CK Blue Style, Fischer a Alexandria, řekli v pátek jejich mluvčí. S CK Fischer jsou Češi například v letovisku Hurghada, které je ale od Taby vzdálené několik set kilometrů, řekl mluvčí Jan Bezděk.

Mezi zraněnými nejsou podle mluvčího ministerstva cizí státní příslušníci, tedy ani Češi. „Podle egyptských médií, a je to potvrzeno i našimi zdroji, mělo být zraněno šest osob,“ řekl Drake. Pro celý Egypt eviduje úřad 2580 Čechů registrovaných v cestovatelském systému Drozd. V nejbližší době vydá upozornění.

Na české velvyslanectví v Káhiře se s žádostí o evakuaci zatím neobrátil žádný občan, v případě potřeby bude možné využít lety Čedoku. „Mělo by být na každém ze tří letů zhruba 15 volných míst,“ řekl Drake.

Zastupitelský úřad doporučuje v oblasti letoviska Taba dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny bezpečnostních složek.

Podle egyptských médií výbuch ve městě souvisel se současnou válkou mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Taba se nachází přes 200 kilometrů daleko od Pásma Gazy.