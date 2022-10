Přibývá Čechů, kteří se usazují v Egyptě. Stěhují se hlavně kvůli zdražování nebo obavám z války

Češi i teď na podzim často cestují do Egypta. Nikoliv ovšem do hotelů k moři, ani na prohlídku pyramid. Například v Hurgádě v posledních týdnech a měsících přibývá Čechů, kteří si zde kupují apartmány a usazují se na stálo. Jen za uplynulý rok skončila v majetku českých občanů asi stovka egyptských bytů. Mezi důvody emigrace k Rudému moři patří růst cen v České republice, počasí, ale v poslední době i strach z války. Reportáž Hurgáda 18:46 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Egypta Češi emigrují kvůli nižším cenám nebo počasí | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Martin a Dana Hrbáčovi jsou z Ostravy, byt si zde pořídili hlavně kvůli zdražování v obchodech a zvyšování cen energií. „Chodit do práce a pak nechat celou výplatu na energiích, v obchodě nebo na hypotéce, to je život na dluh,“ popisují.

„Když vidíme ceny za energie, žili bychom z výplaty do výplaty a k tomu bychom neměli žádný život. Proto jsme utekli,“ vysvětlují Hrbáčovi své rozhodnutí přestěhovat se do Egypta.

Egypt pro ně původně nebyl žádná snová destinace. „Do Egypta jsem nechtěl. Kvůli evropské mentalitě, že jsou všichni Arabové teroristé, jsme jezdili do Chorvatska nebo Bulharska. Nakonec jsem v roce 2019 narazil na článek, že se Češi stěhují na důchod do Egypta,“ udáví Martin.

Naráží na reportáž Českého rozhlasu, která měla očividně skutečně velký dosah a řadě lidí změnila život. Vesměs se shodují, že k dobrému. „Nakonec jsem zjistil, že je tady levné bydlení, levně se tady žije, je tady teplo a nakonec i lidé jsou velmi příjemní,“ dodává.

Drahá dovolená v Česku

„Budete zde bydlet po celý rok?“ ptám se. „Je nám už padesát, doteď jsme poctivě pracovali a chceme si další životní etapu trošku užívat. Máme doma zahradu a chatku, takže přes léto budeme u nás, máme to tam rádi, ale většinu roku asi tady. Kvůli počasí a příznivým cenám,“ říká Dana.

Martin a Dana Hrbáčovi | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Pojal jsem to tak, že budeme do České republiky jezdit v létě na drahou českou dovolenou,“ dodává Martin.

Opustit dobrou práci nebylo pro Martina ani Danu lehké rozhodnutí. Ale děti už mají veliké, a navíc už za nimi začínají létat na dovolenou.

„Už jste byla nakoupit třeba na tržišti?“ „Byli jsme úplně nadšení z rybího trhu, z ovocného trhu, zeleninového, úžasná atmosféry, ceny super,“ popisují Hrbáčovi.

„Náš byt je dva plus kk. Ložnice, obývák s kuchyní, balkon, spíše terasa, a výhled na moře,“ popisují mi Hrbáčovi. Své sousedy už také znají. „S Čechy si píšeme, za pár dní přiletí. Známe i další Čechy, v resortu je nás zhruba sedmdesát, už tomu začínají říkat Čecholand.“

Většinu roku tráví Hrbáčovi v egyptském apartmánu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Někteří Češi berou nemovitost v Hurghádě jako investici a byty pronajímají, Martin s Danou o tom ale neuvažují, protože tu chtějí bydlet většinu roku. „Tady je opravdu celý rok slunce, otevřete ráno, to slunce se na vás usměje, vy se na něj usmějete, a už vám ten úsměv zůstane celý den. My jsme tu ještě neměli puštěnou televizi. Jsou tu lidé v důchodovém věku a vypadají šťastně, fakt šťastně,“ říkají.

Ekonomicky dává Martinovi s Danou život v Hurghádě smysl. A cítí se tu prý skvěle.

„My pocházíme z Ostravy, tam bych asi s manželkou po temné uličce třeba v Přívoze nešel. Ale tady do takových uliček jdeme, díváme se, jak tam lidé žijí, koupíme si jejich jídlo a cítíme se naprosto bezpečně,“ uvádí Martin.

Češí kupují desítky bytů ročně

Alena Lempachová, majitelka jedné z hurghádských realitních kanceláří, prodá českým klientům desítky bytů ročně. „I starší generace, když to tak pozoruji, tady žijí aktivní život. Když přiletím do Česka, vidím fronty u lékáren a doktorů, tady to tak není, tady chodí do kaváren, na pláž nebo si jdou zaplavat,“ popisuje.

Majitelka jedné z hurghádských realitních kanceláří Alena Lempachová | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Podle Lempachové stojí za růstem zájmu o egyptské byty nepříznivá situace v Evropě. „Lidé se bojí. Neví, co bude, nikdo neví, jestli se válka nemůže rozšířit,“ uvádí.

A Hurgháda přestává být místem jen na důchod: „V poslední době přibývá lidí, kteří jsou tady celoročně. Dříve to byli spíše zimní hosti, důchodci, ale teď už začíná přilétávat i střední generace, dokonce jsem se setkala s několika vyloženě mladými, kteří sem přišli žít,“ doplňuje Lempachová.

Egypt se stává poklidným domovem pro stále více Čechů a nejen jich. Rychle rostoucí ceny v Evropě tento trend jen urychlují.