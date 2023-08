Česká ambasáda v Egyptě patří k těm největším. Uvnitř architektonického skvostu je kinosál i bazén

Egypt dokončil přesun ministerstev do nového hlavního města. Vyrůstá v poušti 50 kilometrů východně od Káhiry a zatím nemá jméno. Egyptská vláda by ráda viděla v tamní diplomatické čtvrti i všechna velvyslanectví cizích států. Česká republika má přitom v centru Káhiry jednu z největších ambasád v Egyptě. V tradici Le Corbusiera ji v sedmdesátých letech navrhl tým architekta Karla Filsaka. Česko zatím svůj hodnotný komplex opouštět nehodlá. Káhira 10:53 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor Ladislav Bareš v prostorách české ambasády v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě stojí už bezmála půlstoletí budova české, dříve československé ambasády. Budova to není ledajaká, zvenku je celá obehnaná čtyři metry vysokou betonovou zdí.

V komplexu je prostor, kde se scházejí zaměstnanci ambasády, dříve tu bývala plnokrevná hospoda. Minimálně od devadesátých let místo sloužilo jako bufet pro ambasádu.

„Velel tomu Šalabí, egyptský pracovník původně obchodního oddělení, který vařil čaj a roznášel vody,“ vypráví profesor Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, který tenhle ambasádu pamatuje od jejího vzniku.

Šalabí je legendární jméno, které zmiňují všichni, kdo tady sloužili a pracovali. „Dokonce tu bývala jeho fotky v bílé košili, tmavých kalhotách a s motýlkem, jak ho vyfotil náš dlouholetý fotograf Milan Zemina. Šalabí na to byl na to patřičně hrdý a každému to ukazoval,“ popisuje Bareš.

Oáza klidu

Egypťan tu už dávno pivo nenosí, z hospůdky zvané Oáza je spíš klub, a lidí se tu schází mnohem míň než před desítkami let, kdy byla ubytovna ambasády plná pracovníků českých firem. A bylo to tu pro ně dobře vybavené.

„Koncem 70. let byla tendence sestěhovat sem všechny Čechoslováky ze všech možných bytů. Dneska už tu není nic. Lékaři tu byli poměrně dlouho, pokud vím, tak doktor Semiginovský tu skončil 2005 nebo 2007. Škola fungovala od těch osmdesátých let, bývali tu tři nebo čtyři učitelé,“ říká Bareš.

Odstěhovali se i egyptologové, kteří přebývají v domku v Sakkáře nedaleko vykopávek. Ale jak říká profesor Bareš, jednou nohou jsou tu pořád a rádi na chvíli vymění prach pouště za zdejší krásný bazén.

Bazén, oficiálně však „požární nádrž“ | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„My tady přespáváme o víkendech. Ale dovolil bych si opravit. To, co tu vidíme, to není bazén, nýbrž požární nádrž. Jako že se v tom lidé koupou, to jiná věc, ale oficiálně je to požární nádrž,“ upozorňuje.

Původní nábytek

Podle Bareše se architekt Karel Filsak snažil dům ambasády přizpůsobit místním klimatickým podmínkám, ukazuje na zastíněné dlouhé balkon: „Co je ovšem velkým problémem, ale co zřejmě nepadá na hlavu architekta Filsaka a jeho týmu, je to, že obývací pokoje jsou na sever čili do zahrady, zatímco ložnice na jih do rušné ulice a obrácené ke sluníčku. Jak jsem slyšel, ale možná je to jen urban legend, původně měl ten dům být otočený o 180°, ale podle československé státní normy, podle hesla ‚kam nechodí slunce, chodí lékař‘, bylo rozhodnuto, že ložnice musí být obrácené k jihu.“

Ve velvyslaneckém komplexu je i několik desítek apartmánů, které užívají egyptologové. Součástí vybavení je původní nábytek ve stylu 70. let.

„Velká část toho vybavení hlavně tady v obýváku je původní. Ty stoly jsou řekněme pěkné, z estetického hlediska zajímavé, ale nedá se u nich moc dobře sedět,“ zmiňuje profesor z Českého egyptologického ústavu.

Všude v komplexu ambasády jsou parkety, designový nábytek, vestavěné skříně i osvětlení navržené a vyrobené v sedmdesátých letech speciálně pro tuto budovu.

Budoucnost komplexu

Rezidence pro velvyslance, obrovská kuchyň, kinosál, česká ambasáda je snad jediná v Káhiře, která má kinosál, dále je v jejím komplexu zahrada, bazén, tenisový kurt. Je vůbec možné, že by měl takovýto komplex v budoucnu využití?

„Představit se to dá, v poslední době zažíváme renesanci českého průmyslu v Egyptě, jako Škody Transportation nebo Linetu. Je to lákavá představa,“ říká český velvyslanec v Káhiře Ivan Jukl.

Český velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Mluví o rýsující se možnosti pronájmu části areálu jiné evropské zemi a vypráví, jak jsou vysoce postavené návštěvy komplexem ambasády bez výjimky fascinované.