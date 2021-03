Český trenér chce změnit trénink v egyptském klubu Ahlí. Řada hráčů žije v těžkých podmínkách

Egyptští kluci mají velký vzor. Jmenuje se Muhammad Salah, známý egyptský fotbalista anglického Liverpoolu. Sám pochází z chudé rodiny z nilské delty. A v podobných poměrech vyrůstají i další generace potenciálních hvězd. Český fotbalový trenér Michal Prokeš působí v mládežnické sekci prestižního káhirského klubu Ahlí. Rozdíly mezi evropskou a egyptskou fotbalovou kulturou vnímá jako výzvu. Káhira 21:01 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Prokeš netrénuje egyptské kluky přímo. Klub Ahlí si ho najal, aby nastavil zdejším trenérům nové principy tréninku | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Je důležité si s hráčem popovídat, znát jeho rodinné zázemí, čemu čelí v běžném životě,“ říká Radiožurnálu Michal Prokeš, který se na základě takových informací snaží modelovat individuální přístup ke každému mladému hráči.

„Například hráč, se kterým jsme dělali pohovor, má čtyři bratry, jednu sestru, tatínek je po těžké operaci srdce a nechodí do práce, a on jediný živí celou rodinu ze smlouvy, kterou tady má. Dojíždí denně tři čtyři hodiny na trénink, do toho musí zvládat školu. Pak pochopíte spoustu věcí, které souvisí s tím, jak trénuje, a můžete mu pomoci v realizaci. Ale musíte tu informaci mít.“

Michal Prokeš netrénuje egyptské kluky přímo. Klub Ahlí si ho najal, aby nastavil zdejším trenérům nové principy tréninku.

My jsme teď na trávníku, jsou tu dvacetiletí hráči se spoustou míčů a do toho křičí jejich egyptští trenéři.

My jsme teď na trávníku, jsou tu dvacetiletí hráči se spoustou míčů a do toho křičí jejich egyptští trenéři | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Následně probíhá praxe na hřišti a samozřejmě vznikají situace, kdy je potřeba do toho vstoupit. Ale snažím se do toho nevstupovat uměle, ale pokud vidím, že to nějaká situace vyžaduje, a že tam nejsou principy, které by tam měly být, tak do toho vstoupím. Pomůže mi Ibráhím, který to přeloží do arabštiny, a buď přímo s hráči, nebo s trenéry, mluvím v ten daný moment, v té akci,“ popisuje Prokeš.

Velký vzor Salah

Ibráhím Mansúr je vystudovaný egyptský bohemista, Michalu Prokešovi dělá asistenta a tlumočníka a dost ho to baví.

„Jsem fanoušek fotbalu. Rád se dívám na hezký fotbal, umím hrát fotbal, takže terminologii znám, a souvislosti ve fotbale také znám, a to mi v překladu hodně pomohlo,“ říká Mansúr.

Ibráhím také vidí egyptský fotbal místníma očima: „Fotbal je pro Egypťany všechno. Fandí tomu celý život. Třeba Muhammad Salah je pro mnohé Egypťany příkladem, protože on pochází z chudých poměrů, z vesnice, a teď hraje za Liverpool. Dosáhl něčeho velkého. Všichni ho berou jako příklad.“

„Já bych Ibráhíma doplnil, že je pak daleko jednodušší, když máte vzor, provádět tu realizaci s mladými hráči. Je jednoduché, když máte takový vzor a vezmete egyptské děti a toho hráče jim pustíte. Ukážete mu, jak trénuje, jak žije, jak se o sebe stará, jak vůbec funguje,“ popsal Prokeš.

Český fotbalový trenér Michal Prokeš | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Michal Prokeš chce během dvou let u klubu Ahlí změnit principy tréninku tak, aby nebyly odtržené od reálné hry: „Musíš reagovat ve hře a dělat rozhodnutí v závislosti na tom, jak se chová soupeř. To je stejné jako ve škole. Když věci nacvičuješ v jiném prostředí, tak je ti lidé neumí použít pod tlakem ve hře,“ myslí si Prokeš a dodává, že změny už začali aplikovat. „To už funguje. To už jsme úplně změnili,“ pochvaluje si český trenér.

Dobrá technika, pomalé tempo

Egyptská hra má svá specifika, oproti evropské je jiná, podle Michala Prokeše ale není třeba všechno měnit ke stylu evropskému fotbalu a mnohdy je lepší využít těch předností, které egyptský fotbal má.

„Když se člověk dívá na dovednosti, tak ti hráči je mají úžasné. Kličky, technika, jemná motorika, to mají opravdu dobré. Ale tempo hraní, když se díváme třeba na anglickou ligu, je úplně jiné. Ti hráči se rádi mazlí s míčem, jsou velmi aktivní kolem balónu, zatímco Evropa je velmi náročná na běhání bez míče,“ říká Prokeš.

V kanceláři teď Michal Prokeš vysvětluje egyptskému trenérovi některé postupy, ukazuje je na modelu hřiště i na počítači, a Ibráhím zdatně překládá.

Pro Michala Prokeše je to první zahraniční angažmá tohoto druhu, brzy mu přijede do Káhiry i rodina. „Učím se znát egyptskou mentalitu, a snažím se jen část svých zkušeností sem přidat. Takové to chytráctví, že jsem přišel všechno změnit, to ne, to takhle nejde,“ shrnuje svůj přístup Michal Prokeš, toho času technický ředitel káhirského fotbalového klubu Ahlí.

Káhirský klub Ahlí | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas