Po stopách beduínů. Pouštní lidé chrání známé letovisko Hurghadu před teroristickými útoky

Egyptské Hurghadě se větší teroristické útoky dosud vyhýbaly. Na ochraně známého letoviska se velkou měrou podílí beduínský klan Chušmán. Kontroluje území, které obklopuje celou Hurghadu. Policie či armáda do jeho teritoria téměř nevstupují, orientace v hlubokých údolích zvaných vádí je obtížná. Beduíni ale znají své okolí dokonale a bez jejich spolupráce by byla ochrana Hurghady jen těžko představitelná. Hurghada 7:45 4. ledna 2020

„Je naprosto vyloučené, aby se po našem území pohyboval někdo, o kom bychom nevěděli. Beduíni jsou tu všude, nikdo jim neunikne, ani terorista. Náš šejch je neustále ve spojení s policií, kdyby bylo něco podezřelého, hned jim dá vědět,“ popisuje pro Radiožurnál Muhammad Muthír, který je příslušníkem klanu Chušmán.

Sedí se zkříženýma nohama na obrovském kameni vedle skalnaté stezky, přes pískově žlutou galábíji (svrchní oděv, pozn. red.) má zapnutou fleecovou bundu a přes beduínský šátek převlečenou kapuci. Po skalnatých horách příležitostně provází turistické výpravy a z kamene na kámen skáče jako koza.

„Máme svá auta, s nimi sledujeme své klanové hranice, a když se někdo cizí objeví, hned jsme u něj. Zjišťujeme, co je zač a proč se tu objevil bez našeho doprovodu,“ přibližuje.

Beduíni se tady pohybují pouštními údolími a horami v terénní autech a na motorkách a znají tady doslova každý kámen. „Klan Chušmán má dva šejchy: mě a ještě jednoho. A naše území začíná asi 70 kilometrů severně od Hurghady a končí kousek jižně, zhruba u letovisek Makádí. To máte na délku celkem 150 kilometrů, to není málo,“ dodává.

‚Bojí se terorismu‘

S chušmánským šejchem Mar´ím Abú Musallamem jsem se setkal na okraji klanového území, které zhruba ohraničuje okružní silnice kolem Hurghady. Než vznikla turistická letoviska, kontrolovali beduíni území až k moři. Přímo před námi se tyčí nejvyšší vrchol Egypta mimo Sinaj, a to Džabal Šájib Banát s bezmála 2200 metry. Egyptská policie a armáda mají dobrý důvod beduíny respektovat a spolupracovat s nimi.

„Bojí se terorismu. Mají strach z teroristů, kteří by mohli přijít z nilského údolí z Asjútu, z Geny, přes hory až sem k moři. Že by se tady v horách mohli usadit a připravovat odtud teroristický útok. Beduíni si ale všimnou kohokoliv cizího, kdo se tu objeví. Musím být stále jako dalekohled. A tohle je pomoc, kterou od nás policie potřebuje,“ vysvětluje chušmánský šejch Mar´í.

Když jsem odbočoval autem na pistu vedoucí do beduínského teritoria, najednou kde se vzal, tu se vzal, hned u mě byl jeden beduín.

„Když pojedete sám, vždycky vás někdo zkontroluje, podívá se na pas, na papíry od auta, a hned mi zavolá. Takže kdokoliv se s autem vydá do našeho území sám, hned se to dozvím,“ popisuje Mar´í.

Podle šejcha útočí moderní civilizace i na egyptské beduínské kmeny a klany. Z tvrdého života ve zdejších vyprahlých pouštních horách je to k pozlátkům kosmopolitní Hurghady jen kousek. „Bojím se, že za deset nebo patnáct let, až tady šejch Mar´í nebude, už tu žádní beduíni nezůstanou.“

Šejch Mar´í mi vaří v jednom ze svých pouštních domečků čaj. Beduínská kultura podle něj z okolí Hurghady mizí. Mladí odcházejí za pohodlným životem do města. A to může být pro bezpečnost do budoucna problém. Policie a armáda kontrolují hlavní příjezdové silnice do Hurghady podél pobřeží. Všechno ostatní ale stráží zdejší bystrozrací beduíni.

Beduíni se tady pohybují pouštními údolími a horami v terénní autech a na motorkách, a znají tady doslova každý kámen. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas