V moři ubývá ryb a hladoví žraloci hledají jinou kořist. Odborníci analyzují tragický útok žraloka v Egyptě

Začátkem léta usmrtil žralok mladého plavce přímo v centru Hurghády. Velký žralok tygří napadl oběť v mělké vodě nedaleko hotelové pláže. Tragická událost vyvolala otázky, proč podobných případů v Egyptě přibývá. Jen o rok dříve stejný druh žraloka usmrtil dvě turistky v letovisku Sahl Hašíš. Také za úmrtím českého turisty v roce 2018 v Marsá Alam byl podle všeho žralok tygří. Hurgháda 7:00 6. září 2023

Po určitých omezeních jsou pláže a mola Hurghády znovu plně otevřené k plavání, šnorchlování a potápění. Tragický incident se žralokem z osmého června tohoto roku se zdá být zapomenutý.

„Strach nemám. Co má přijít, to přijde. Spadne letadlo, srazí vás auto. Člověk s tím nic neudělá, když něco takového připluje, tak člověk nemá šanci,“ komentuje Lukáš Václavík z Heřmanova Městce. S manželkou a synem tráví dovolenou nedaleko Hurghády. Koupou se u písečné pláže v podstatě přímo v místě jiného tragického útoku žraloka z loňského roku.

„Tu událost neradi nazýváme útokem. Chování žraloka bylo jeho přirozené hledání potravy. Snědl něco, co není jeho přirozenou stravou, protože přirozenou stravu už nemá. Rybolov tu bývá nadměrný,“ říká Núr Faríd, který je ředitelem nevládní organizace Hepca v Hurghádě.

Ta usiluje o udržení biodiverzity Rudého moře. U červnové události byl mezi prvními. „Měsíce předtím jsme varovali, že v letní sezóně může dojít k napadení. Naléhali jsme, že je třeba zastavit rybolov, monitorovat oblast, a být na pozoru. A bohužel se nehoda stala. Ten plavec měl smůlu, že se setkal s velkým žralokem, který ho usmrtil,“ doplňuje ředitel.

Čí je to vina?

Oproti mnohým dřívějším teoriím, co žraloky přivádí až k turistickým plážím, má Núr Faríd a jeho kolegové teď jasno v jednom: žraloci jsou prostě hladoví, a můžou za to lidé. V útrobách aktéra červnového útoku se kromě pozůstatků oběti nenašla žádná jiná strava.

„Podle mě to není vina žraloka, ale vina naše. Je tu ve vodě strašně lidí, a žraloci tu jsou, takže pravděpodobnost takové události existuje. A hlavně: množství ryb v Rudém moři se velmi rychle zmenšuje v důsledku rybolovu,“ vysvětluje důvody Núr Faríd.

Odborníci nebyli schopni stanovit, jestli byl za několika útoky z posledních let tentýž jedinec žraloka tygřího, i když je to do jisté míry pravděpodobné. Po poslední události se ho podařilo ulovit a usmrtit.

„Žralok tygří z poslední události měl poraněné ploutve a ocas. Se svými zraněními se mu těžko lovily ryby, kterých je navíc málo, a tak zkusil zaútočit na člověka. Všechno se to ale točí kolem nadměrného rybolovu,“ vysvětluje oceánolog Suezské univerzity profesor Mahmúd Hanafí.

Přesto jsou podle profesora Hanafího útoky žraloka stále velmi vzácné. Mediálně jsou ovšem vděčným tématem.

„Ročně je tu 150 milionů vstupů lidí do vod Rudého moře a jeden tragický útok žraloka. Ve srovnání s počtem lidí, kteří zemřou doma po pádu ze schodů, je napadení žralokem mizivá pravděpodobnost úmrtí,“ doplňuje expert.

A jaké mají odborníci doporučení pro lidi, aby se setkání se žralokem pokud možno vyhnuli? Moc dobrých rad neexistuje.

Ředitel organizace Hepca Núr Faríd | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas