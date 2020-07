Upozornili na problémy spojené s pandemií, skončili za mřížemi. Egyptské úřady zatýkají lékaře i novináře

Statistiky ukazují, že Egypt zdaleka nemá pandemii koronaviru za sebou. Denní přírůstky nakažených se stále pohybují kolem 1500 nových případů, i přesto se ekonomika ochromená koronavirovou krizí znovu otevírá, uvolňují se opatření a vláda usiluje o co nejrychlejší návrat turistů. Kritické hlasy se přitom úřady snaží umlčet. Zahraniční média informují o zatýkání novinářů a zdravotníků, kteří upozorňují na přešlapy vlády v době pandemie. Káhira 9:32 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egypt uvolňuje opatření, vláda usiluje o co nejrychlejší návrat turistů | Zdroj: Reuters

Podle amerického deníku The Wall Street Journal egyptské úřady zatkly už nejméně devět lékařů, kteří proti vládě veřejně vystoupili. Kritizovali například nedostatek ochranných pomůcek v nemocnicích nebo se odvážili nahlásit počet případů koronaviru, aniž by k tomu měli povolení.

Právě nemocnice se přitom stávají hlavními bojišti koronavirové krize v Egyptě. Od začátku šíření covidu-19 se už v zemi nakazilo na 5000 zdravotníků a nejméně 103 lékařů v souvislosti nákazou zemřelo, uvádí sdružení egyptských lékařů. Za tuto situaci je podle unie odpovědná právě vláda, která nemocnicím nezajistila dostatek ochranného vybavení a testů.

„Mezi lékaři roste hněv. Ministerstvo zdravotnictví je musí chránit… Ani na bojiště nemůžete poslat vojáky bez vybavení,“ napsala v květnu na facebooku Mona Minaová, která zasedá v radě lékařského sdružení.

Spor mezi vládou a egyptskými lékaři pak vygradoval na konci června, když premiér Mustafá Madbúlí prohlásil, že za rostoucím počtem úmrtí na koronavirus mohou samotní lékaři. To v řadách zdravotníků vyvolalo pobouření, na rozhořčené příspěvky zdravotníků na sociálních sítích ale zareagovaly bezpečnostní složky.

V hledáčku policie se tak ocitl mimo jiné člen představenstva lékařského sdružení Mohamed Fawal, který na sociálních sítích zveřejnil kritické prohlášení s hashtagem #LékařiNejsouNečinní. Policie ho zadržela a provedla u něj doma razii, zatčení ale byli i další lékaři. Zdravotníci tak nyní čelí obvinění ze šíření „falešných zpráv“, ale i členství v teroristické organizaci.

„Úřady tvrdí, že se lékaři musí obětovat, zároveň o tom musí ale mlčet,“ komentuje zatýkání Hussein Baoumi z lidskoprávní organizace Amnesty International.

Podobným způsobem přitom vláda nakládá také s kritickými hlasy novinářů. Jak na konci června upozornil server Midle East Monitor, za mříže se od počátku pandemie dostalo nejméně devět reportérů, kteří poukazovaly na nedostatky vlády při řešení situace způsobené pandemií.

Ze šíření nepravdivých zpráv a příslušnosti k teroristické organizaci byl po svém kritickém vystoupení v televizi Al-Džazíra v polovině června obviněn například novinář Mohamed Mounir.

Do potíží se ale dostal i spolupracovník britského deníku The Guardian v Egyptě. Upozornil totiž na závěry studie Univerzity v Torontu, která varovala, že počty nakažených v Egyptě jsou mnohonásobně vyšší. Kvůli tomu úřady obvinili novináře ze šíření paniky a nechaly ho vyhostit ze země.

Zbyl jen strach a deprese

Egypt v posledních týdnech eviduje vysoké denní přírůstky infikovaných. Od konce května je to více než 1000 případů denně. Celkem se v zemi s 98 miliony obyvatel od propuknutí pandemie nákaza prokázala u více než 68 tisíců lidí a na 3000 lidí na komplikace související s covidem-19 zemřelo.

S ohledem na nízkou míru testování je ale realita pravděpodobně mnohem horší. Samotný ministr vyššího vzdělání a vědeckého výzkumu Khalíd Ghaffar začátkem června například citoval studii, podle které je počet případů v Egyptě až pětkrát vyšší, než uvádějí oficiální data.

Přestože se situace v zemi nijak nezlepšuje, úřady přistupují k postupnému uvolňování. V sobotu se po třech měsících částečně otevřely kavárny, restaurace nebo svatostánky a s omezenou kapacitou začala fungovat také kina a divadla.

Zkrátil se i zákaz nočního vycházení zavedený na konci března. Původně platil mezi osmou večer až pátou ráno, od soboty nesmějí Egypťané vycházet už pouze mezi půlnocí a čtvrtou ranní.

Uvolňování opatření řada lékařů v zemi kritizuje, vadí jim ale i to, jak se zdravotníky vláda během pandemie nakládá. „Mysleli jsme si, že pandemie povede k uznání práce lékařů. To jediné, co mi ale po čtyřech měsících toho všeho zůstalo, je strach, deprese a ticho,“ říká pro WSJ 40letý lékař jedné z nemocnic určených pro pacienty s koronavirem.