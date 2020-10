Opatření proti koronaviru tvrdě dopadají i na Egypt. ‚Celé břímě nesu já,‘ stýská si výrobce vodních dýmek

Před nástupem druhé vlny koronaviru varují úřady také v Egyptě. Premiér Mustafa Madbúlí chce přísnější vynucování stávajících opatření. Egypťané můžou dostat pokutu v přepočtu až 6000 korun za vycházení bez roušky. Drtivá většina Egypťanů ale toto opatření ignoruje. Podle oficiálních čísel zvládla zatím země krizi relativně dobře. Některá typická odvětví egyptské ekonomiky přesto strádají. Káhira 17:01 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kousek od Isámova obchodu s vodními dýmkami je v úzkých uličkách schovaná snad nejstarší káhirská kavárna al-Fišáwí. Nikdy nebylo snadné tu najít volné místo, teď tu ale majitel Hagg Ahmad stojí sám | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Můj příjem se zmenšil tak na jedno procento. Mám v továrně 25 dělníků, zatím jsem je ale nepropustil. Mají děti, musí jíst, to přeci nejde, aby přišli o práci,“ popisuje Radiožurnálu Hagg Isám.

Ten už v několikáté generaci vyrábí vodní dýmky, neboli, jak se jim v Egyptě říká, „šíši“. Jejich kouření na veřejnosti ale vláda už v březnu zakázala v rámci opatření proti šíření koronaviru. V kavárnách se přes šíšu nákaza údajně přenášela.

Na celý rozsáhlý sektor egyptské ekonomiky má tento zákaz ničivý dopad. „Celé břímě nesu já. Místo, abych šíši prodával, balíme je s dělníky do krabic a ukládáme do skladu. Většinu šíš jsem vyvážel, nejen do arabských zemí, ale mám zákazníky v Americe, ve Francii, v Německu, v Řecku, a dokonce i v Izraeli. Představte si, i v Izraeli normálně kouří šíši! A tohle všechno skončilo,“ dodává Hagg Isám.

Prázdná kavárna

Sedíme v jeho obchodě v historickém centru Káhiry, otevřený je do hlavní pěší ulice, ale zájemců je opravdu málo. V omezených rodinných rozpočtech není šíša prioritou ani na pokouření doma.

Pokud jde o viníky epidemie, má Isám jasno: „Problém je, že ta nákaza je uměle vyrobená, a co vzešlo z lidských rukou, to nikdy nepřineslo nic dobrého. Bůh by nic takhle zlého nevytvořil. Vždyť to může zlikvidovat celý svět.“

Kousek od Isámova obchodu s vodními dýmkami je v úzkých uličkách schovaná snad nejstarší káhirská kavárna al-Fišáwí. Nikdy nebylo snadné tu najít volné místo, teď tu ale majitel Hagg Ahmad sedí sám.

„Jistě, že ten zákaz ovlivnil můj byznys. Většina lidí sem chodila kouřit šíšu. A když přišli nekuřáci, tak je sem stejně přivedli jejich kamarádi, kteří si chtěli zabafat. A ti sem teď nepřijdou a nikoho nepřivedou. Lidé se také bojí té nemoci a nechodí tolik ven,“ popisuje.

‚Přišel z vůle boží‘

Hagg Ahmad poroučí svému číšníkovi, aby přisunul malý plechový stoleček a aby mi přinesl čaj s mátou. A tak mimochodem mi říká, že byl před pár lety v Česku s plaveckým týmem, který trénoval, a že jezdí každý den do práce svou škodovkou.

„Osobně si koronavirus vysvětluju tak, že přišel z vůle boží. Vždyť kterýkoliv člověk může zemřít v kterýkoliv okamžik na cokoliv,“ dodává a ukazuje mi reprodukce 200 let starých historických rytin. Jsou na nich vyobrazení kuřáci šíši v Káhiře.

Ahmadova rodina vlastní kavárnu al-Fišáwí celá staletí. „Celý svůj život si nepamatuji, že bychom přestali nabízet šíšu. Když jsem sem chodil jako malý kluk za dědou, vždycky jsem mu vylezl na klín a chtěl si potáhnout. A jak jsem se pak zakuckal. Kdepak, po těch dlouhých staletích, po kterých tu s námi byla, šíšu zlikvidovala až tahle koronavirová krize.“

Zákaz vodních dýmek je nejviditelnějším opatřením proti koronaviru v egyptských ulicích. Brzy ale mohou přijít další. Vláda varuje, že se zimou dorazí druhá vlna epidemie i do Egypta.