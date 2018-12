Na Vánoce nezapomínají ani muslimové v Egyptě. Kryjí se jim s oslavami nového roku

„Mám tady stromečky, vánoční lucerničky, různé budíky s vánočními koledami, koule, ve kterých sněží, svíčky, bonboniéry a spoustu provedení Santa Klausů. Letos frčí hlavně tenhle na kole,“ popisuje Radiožurnálu Jámin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I muslimové v Egyptě slaví Vánoce. V Káhiře s nimi natáčel zpravodaj Štěpán Macháček

Prodává v rohovém obchůdku s dárky a sortiment mění podle sezony. Teď má na ulici vystavených asi deset druhů plastových vánočních stromků. Z červeno-stříbrné nabídky uvnitř přechází zrak.

Jámin je muslim a vánoční potřeby u něj převážně nakupují také muslimové.

„Máme byt vyzdobený vším, co si jen dokážete představit. Samozřejmě máme stromeček a spoustu dalších ozdob,“ říká například Ranja.

V Jáminově obchodě vybírá mezi zlatou a červenou punčochou. Na hlavě má přitom muslimský šátek a s sebou malého syna.

„Zrovna dneska jsem na nákupu dárků. Musím je pak zabalit, napsat na ně jména a dát do punčochy. Děti teď měly Vánoce ve školce. Stromeček jsme postavili už v půlce prosince. Pro nás jsou Vánoce 31. prosince, je to oslava nového roku,“ dodává.

Ženy v egyptské metropoli Káhira postávají a fotí se u vánočního stromku | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Vánoční strom i Santa Claus

Egyptské Vánoce mají formálně hodně společného s těmi evropskými. Egypťané je ale převážně nevnímají jako svátky náboženské. Splývají jim s oslavou nového roku, přesto svátkům říkají anglickým výrazem „Christmas“.

„31. prosince slaví Vánoce všichni Egypťané, křesťané i muslimové. Slaví se doma, po několik večerů se pak scházejí příbuzní a večeří spolu,“ vysvětluje pan Disúkí, který si přišel vybrat vhodného Santa Clause.

Vánoční obchod se Santa Clausem v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Někteří horliví muslimové tyhle oslavy Vánoc odmítají. Těch je ale velmi málo. Běžní Egypťané je slaví úplně normálně. A když už jsou pak děti z domu, dívají se staří na televizi a ponocují. V televizi dávají sváteční programy.“

Na křižovatce v káhirské čtvrti Heliopolis stojí velký, krásně nazdobený vánoční strom, pochopitelně umělý. Kolemjdoucí si před ním dělají selfíčka, tak jako třeba Salma se svou kamarádkou.

„Je to krásný strom. Takový menší máme doma. Ozdobili jsme ho nějakými světýlky a ozdobami a je to. Já kupuju dárky svým malým neteřím a synovcům. Nasadíme si vánoční čepice a slavíme,“ vysvětluje.

Co vlastně Vánoce znamenají, v tom nemá Salma úplně jasno, ale evidentně ji to vůbec netrápí: „Vánoce jsou poslední den v roce. O půlnoci si dáváme dárky. No, vlastně to ale nejsou Vánoce, protože my jsme muslimové.“

Vánoční obchod se Santa Clausem v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas