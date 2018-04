Češi pomáhají nemocným rakovinou v egyptských oázách. Příspěvek už zlepšil život tisícům lidí

Tisícům lidí zlepší život česká pomoc v egyptských oázách. Odlehlá pouštní oblast trpí špatnou dopravní dostupností a vybaveností. Nemocní rakovinou musejí cestovat stovky kilometrů za léčbou do velkých měst. Právě jim teď zvýší šanci na přežití přístroje zakoupené Českou republikou. Oáza Dachla je jedním z několika odlehlých sídel uprostřed pouště mezi Nilem a libyjskou hranicí. Káhira 11:30 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přístroj k analýze krve a nádorových markerů asociaci v pondělí předali zástupci české ambasády. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Manželka před rokem a půl onemocněla rakovinou. Musím ji vozit na chemoterapii. Nejdřív to bylo do Káhiry, což je odsud tisíc kilometrů, 12 hodin jízdy autem. Pro ženu to bylo skoro nemožné,“ líčí strasti obyvatel oázy pan Ašmáví, který zároveň pracuje jako řidič ve zdejší velmi aktivní Asociaci pro pomoc nemocným rakovinou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jedním z nejodlehlejších míst Egypta jsou oázy v Západní poušti. Právě do jedné z nich směřuje česká pomoc nemocným rakovinou. Na místě natáčel Štěpán Macháček

„Teď už jezdíme jen do Asjútu, asi šest hodin cesty. Každé tři neděle.“ Šéf asociace, místní učitel francouzštiny pan Magdí Atíja, bojuje za zlepšení života zdejších lidí i přes nepřízeň úřadů.

Egyptská vláda neziskové organizace příliš v lásce nemá. Zdejší asociace nejdřív koupila několik bytů v Káhiře a Asjútu, aby tam mohli nemocní při cestách za léčbou aspoň přespat. Boji proti rakovině ale v oáze Dachla stojí v cestě i další překážky: „U nás je stále ještě taková kultura, že se onemocnění rakovinou v rodině skrývá. Podle tradičních představ je totiž nakažená celá rodina a žádná z dívek z takové rodiny by se neprovdala. Nemocný se proto uzavře a o svém problému nemluví,“ vysvětluje zdejší předsudky šéf asociace Magdí Atíja.

A právě přístroj k analýze krve a nádorových markerů, který asociaci v pondělí předali zástupci české ambasády, může přístup zdejších lidí změnit: „Teď s tím přístrojem můžeme dělat preventivní prohlídky každému. Půjdeme vesnici po vesnici, bude to zdarma. Tenhle přístroj úplně změní zdejší tradiční postoj k této nemoci,“ doufá Atíja.

Vedle dostupného vyšetření přispívá asociace k prolomení tabu i společnými řemeslnými aktivitami, kterých se hlavně nemocné ženy účastní: „Lidé předtím nechtěli o své nemoci vůbec mluvit. Teď ale přijdou sem, popovídají si s dalšími lidmi a tím se dostanou ze svého špatného psychického stavu.“

Paní Sabáh plete v jedné z místností asociace košíky z palmového listí. I tady pomohl obráběcí přístroj na palmové stvoly z české pomoci. „Pomáhá to nemocným i jejich domácnostem. My jsme před tím neměly práci, nebyly jsme nikde zaměstnané. No a tenhle projekt nám pomáhá psychicky i materiálně.“

Ženy tu mají stálý plat, o prodej výrobků se stará asociace. „Nemoc člověka samozřejmě psychicky ovlivní. Když přijde sem a začlení se do kolektivu, má to na jeho psychiku pozitivní dopad a léčba rakoviny je pak mnohem účinnější,“ říká člen vedení asociace Ibráhím Husajn.

Během poledních let dosáhla česká pomoc v oáze Dachla bezmála milionu korun: „Přišlo nám, že dělají se strašně málo prostředky ohromně užitečnou práci pro komunitu tady v oáze,“ vysvětluje česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmigolová.

„Tyto oázy jsou oblast, kam normální pomoc nebo spolupráce nedosáhne, většinou ambasády nebo země pracují rády někde v Alexandrii, v Káhiře, o to víc je potřeba dělat věci tady, žije se tady velmi tradičně a s málem je možné toho udělat hodně,“ dodává.

Nákup zdravotnických přístrojů zlepší podle české velvyslankyně život tisícům zdejších lidí. V den předávání zatím posledního příspěvku se na mnoha místech oázy Dachla objevila česká vlajka. „V tuto chvíli si myslím, že o České republice ví celá populace oáz,“ říká o popularitě malé evropské země v odlehlé egyptské poušti česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmigolová.