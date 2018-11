Egyptu patří sedmé místo v žebříčku zemí, které nejvíce znečišťují moře plastovými odpady. Řeka Nil spláchne velkou část odpadků stomilionového státu právě do moře. Egypťané ročně spotřebují dvanáct miliard plastových tašek. O poletujících sáčcích pak vtipkují, že je to národní pták. Zákaz jednorázových tašek je ale v nedohlednu a napřed tak jsou i jiné africké země jako Rwanda, Keňa nebo Maroko. Od stálého zpravodaje Káhira 18:34 4. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egypt bojuje s plastovým odpadem. Poletující sáčky lidé označují za národního ptáka Egypta | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„V obchodě za týden spotřebujeme sto kilo igelitových sáčků a tašek. Před nějakou dobou byla kampaň za používání papírových sáčků namísto plastů, ale pak se všechno zase vrátilo zpět," říká pro Radiožurnál Rabí, vedoucí malého koloniálu v Káhiře.

Ovoce a zeleninu si tu každý vybírá sám. Zákazníci tahají tašky a sáčky z balíků u vchodu. Do jednoho dávají papriky, do druhého rajčata a obsluha dává do další špenát a do jiné květák.

Do nového sáčku odpočítávají vajíčka, do dalšího míří balíček špaget a to všechno pak uloží do jedné velké plastové tašky.

„Když si nakoupíte různé druhy ovoce a zeleniny, přinesete domů třeba dvacet sáčků. Vím o tom. A nás to stojí spoustu peněz. Kéž by se vrátily papírové sáčky, ty byly o hodně levnější. Jenže to nejde, protože v Egyptě je silná plastová lobby," vysvětluje vedoucí Rabí.

Egypt bojuje s plastovým odpadem. Poletující sáčky lidé označují za národního ptáka

Hlavně starší lidé, kteří pamatují dobu předplastovou, si přitom problém uvědomují.

„Dneska to takhle funguje všude v Egyptě. Nabereme si zboží to igelitových sáčků, doma je vyprázdníme do lednice a vyhodíme. Že poškozují životní prostředí? A co ho dneska nepoškozuje?“ klade si otázku Fátima.

Nakoupila si na víkend a jako ostatní odchází ověšená igelitkami. Ještě jí ukazuji síťovku, kterou jsem si vzal s sebou, ale do které mi v Egyptě stejně nikdo nic bez sáčku nedá.

„To je krásná taška. Dříve si tu lidé také nosili vlastní tašky nebo jsme chodili pro zboží s miskami, s čímkoliv. Bývaly také papírové sáčky. Ale co naděláme," posteskne si Fátima.

Běh na dlouhou trať

Egyptské ministerstvo životního prostředí vede už druhým rokem kampaň proti používání jednorázových tašek. Pomáhá mu s ním nezisková organizace Cedare a také Evropská unie.

„Nechali jsme vyrobit nákupní tašky a distribuujeme je třeba ve sportovních klubech, kde je velká koncentrace lidí. Snažíme se ukázat, že existují i jiné způsoby nákupů, než do jednorázových tašek z plastu," ukazuje jednu takovou tašku Gháda Mugníjová z organizace Cedare.

Uvědomuje si ale, že bez zákazu zákonem změna nepřijde. „Zákaz plastových tašek, to je hodně dlouhodobý cíl, abychom dosáhli zákona, který buď jednorázové tašky zpoplatní, nebo je úplně zakáže. Zatím chceme šířit povědomí o problému a nabídnou lidem alternativu, aby byli připravení, až zákon přijde."

Podle Mugníjové je jakýkoliv legislativní krok, zvláště pokud se týká životního prostředí, v Egyptě nesmírně zdlouhavý.