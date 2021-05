Konec ramadánu provází zpřísňování opatření. Hosté opouští restaurace v devět večer, pláže jsou uzavřené

Po posledním dnu muslimského postního měsíce ramadánu začnou ve středu večer svátky Íd al-Fitr. Už druhým rokem je ale epidemie koronaviru připraví o radostnou atmosféru. Se znovu rostoucími počty nemocných uzavřel Egypt minulý týden parky a veřejné pláže. Restaurace musí zavírat nejpozději v devět hodin večer. Během ramadánu letos mnozí Egypťané vynechali v obavách z nákazy i tradiční večeře v oblíbených káhirských restauracích. Od stálého zpravodaje Káhira 11:44 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé čekají na ázán, tedy volání k modlitbě, které oznamuje západ slunce | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

S tím, jak se slunce pomalu kloní k západu, jsou pohyby lidí v uličkách staré Káhiry stále více chaotické, skútry jezdí rychleji a vyhýbají se těsněji, pouliční pekárny chrlí chlebové placky, mnozí lidé rychle utíkají domů s polystyrenovými balíčky stravy z místních restaurací.

Do západu slunce zbývá přesně půl hodiny a po celodenním půstu chce být každý včas u své večeře.

Majitel téhle malé restaurace, nebo spíš jen stánku, se shodou okolností jmenuje Ramadán. Má tu jen asi deset stolků, a ani ty se nezaplnily. „Ti, co se sem přišli najíst, jsou všechno jen lidé z okolí, kteří tu pracují v obchodech na tržišti. Před pandemií tu bývalo narváno, jezdili sem lidé z celé Káhiry. Letos se bojí,“ popisuje.

Ramadán nabízí nedaleko mešity al-Azhar k večeři po půstu jen skromný výběr mezi pečeným kuřetem a koftou. „Je to už druhý rok. Loni nemohli lidé přijít vůbec. Letos je to hodně omezené. Musíme zavřít v devět. Takže lidé začnou po západu slunce jíst a já abych už pomalu zavíral,“ dodává.

Turisté výjimkou

Přestože restaurace zdaleka plné nejsou, tak okolní ulice ano. Tohle centrum středověké Káhiry je přece jen jedno velké tržiště. Ovšem roušku v té tlačenici má na sobě odhadem tak každý desátý. A tou tlačenicí se tady kupodivu neohroženě pohybují dvě zahraniční turistky, starší dámy, které jsou tady spíše výjimkou.

„My už jsme obě očkované dvěma dávkami. Nechaly jsme se očkovat doma ve Švýcarsku, takže se cítíme celkem bezpečně,“ říká mi paní Elizabeth, která je zvyklá se svou kamarádkou cestovat a teď čekaly na očkování, aby mohly znovu vyrazit.

„Většinou stejně nosíme roušku a dodržujeme bezpečné vzdálenosti. Tentokrát je to poprvé, kdy jsme se vydaly do davu. Ale je to ok, cítím se bezpečně,“ doplňuje.

Je přesně osmnáct hodin a třicet pět minut, lidé jsou připravení u stolů, před nimi už je nějakou dobu na talířích jídlo. „Na konci ramadánu a na svátky si chceme Káhiru užít,“ říká Šaríf, který je původem z Jordánska. Se svou rodinou přijel nasát atmosféru středověké Káhiry, a teď čekají nad jídlem na pokyn okolních muezzinů.

‚Dvě hodiny nestačí‘

„Je to chyba, že vláda zavřela restaurace a obchody v devět. V půl sedmé máte ramadánovou večeři, v sedm jsou lidí najedení a jdou nakoupit a v devět se zavírá. Dvě hodiny obchodníkům na výdělek nestačí,“ popisuje.

A udeřila osmnáctá hodina a třicátá šestá minuta, z minaretů okolních slavných mešit al-Azhar a Husajnovy mešity se ozývá ázán, tedy volání k modlitbě, které oznamuje západ slunce, a lidé si otevírají lahve s vodou a pomalu se pouštějí do pití a do jídla. Řada stolků ve zdejších venkovních restauracích, kde býval vždy problém získat místo, teď zůstává prázdná.

Po okamžiku iftáru, tedy zahájení ramadánové večeře, jako by si celé město zhluboka oddychlo. Ulice výrazně ztichly, všichni teď doma, v restauraci nebo tady na chodníku sedí a jedí.