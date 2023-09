Potopené muzeum. V Hurghádě lákají turisty na vojenskou techniku pod hladinou Rudého moře

„My jsme vybírali místa tak, aby byla hloubka přístupná jak začátečníkům, tak zkušeným potápěčům. To znamená kolem 12 až 15 metrů. Potom jsme si místa označili, aby byla na vojenskou techniku připravená,“ vysvětluje Mustafa Abdalláh.

Abdalláh šéfuje týmu, který vyrazil z Hurghády na moře připravit nová potápěčská místa pro využití veřejností.

„Dneska budeme ke dnu upevňovat lana, ke kterým se pak budou přivazovat lodě s potápěči. A pak už bude všechno připravené pro otevření pro veřejnost,“ říká Mustafa a z přídě navádí loď podle souřadnic v aplikaci v mobilním telefonu, protože místo potopeného tanku zatím není označené.

Hledání potopeného tanku ještě chvíli pokračuje. Mustafa skáče do vody a z hladiny s brýlemi a ploutvemi prohledává okolí.

Nakonec se podařilo místo najít, na dně jsou i pouhým pohledem z lodi vidět stíny několika obrněných vozidel. Dva potápěči skáčou do vody, z lodi jim další chlapi podávají sbíječku.

„Čekali jsme pod vodou a z nákladní lodi nám tam jeřáb pokládal vojenská vozidla až na dno přesně na připravená místa,“ vysvětluje Mustafa, jak se vojenská technika spouštěla na dno.

Teď už se z vody zpátky na loď škrábou potápěči s technikou, je hotovo. Saad Marzúk sundává se zad lahev a souká se z neoprenu.

„Dneska jsme tu udělali třetí úvaz, a tím je tahle lokalita připravená. Dole pod vodou máme sbíječku, a trvá nám to tak půl až tři čtvrtě hodiny, podle toho, jaké má dno podloží. A až budou lokality oficiálně otevřené, zveřejníme jejich souřadnice GPS,“ říká Saad.

Odlákat potápěče

Nevládní ochranářská organizace Hepca pracovala na projektu sedm let, úřední proces je v Egyptě velmi pomalý. Nyní tedy oslavují.

„Všechna nová místa jsou v okolí Hurghády. Záměrně. Chtěli jsme totiž vytvořit lokality, které by odvedly část návštěvníku od nedalekých korálových útesů. Když pojedete na útesy, jako je Abú Ramáda, nebo Magawíš, uvidíte tam třeba čtyřicet lodí najednou, na každé z nich čtyřicet padesát lidí. To je pro zdejší korály nesmírná zátěž,“ říká ředitel organizace Núr Faríd. Nemá přehnaná očekávání, o smyslu projektu ale nepochybuje.

„Pokud se třeba z dvaceti lodí podaří pět přesměrovat k umělým objektům, tak to bude pro přírodu velké ulehčení,“ říká Núr.

„Pokud se třeba z dvaceti lodí podaří pět přesměrovat k umělým objektům, tak to bude pro přírodu velké ulehčení,“ říká jeden z organizátorů | Foto: HEPCA

Že je turistů a potápěčů na korálových útesech v Rudém moři víc a víc, potvrzuje i Pavel Skružný, instruktor potápění, který v Hurghádě působí.

„Zájem roste, z mého pohledu ano. Každým rokem mám víc a víc práce, lodí je tady spousta, a tím, že potápění vyzkoušejí, tak se třeba rozhodnou i pro kurz a věnují se tomu dál,“popisuje Skružný. Důsledky čím dál masovější turistiky jsou podle něj vidět pouhým okem.

„Já jsem jezdíval s rodiči do Egypta na dovolenou, jako dítě, a vybavuju si, že moře bylo mnohem živější, mnohem barevnější, a určitě moře už není, co bývalo. Myslím si, že covid trochu prospěl přírodě, ale teď je rok a půl po covidu a lidí se už zase jezdí strašně moc,“ vzpomíná.

Pavel Skružný optimismus zdejších ochranářů z nového projektu moc nesdílí, ale čas prý teprve ukáže:

„Není podle mě nutné házet do Rudého moře další nepořádek, nemyslím si, že to bude ve finále pro potápěče až tak zajímavá lokalita. Každá loď tam párkrát za rok vpluje, ale nemyslím, že by to tolik ulehčilo životnímu prostředí.“

Pokusů ulehčit ekosystému Rudého moře je celá řada. Ochránci přírody teď budou sledovat, nakolik úspěšné v tom bude podmořské vojenské muzeum.