Zůstane Sísí v čele Egypta až do roku 2034? Umožnila by to ústavní změna, kterou schválil výbor

Egyptský prezident Abd al-Fattáh Sísí by mohl vládnout až do roku 2034. Změny odsouhlasil parlamentní ústavní výbor. Poslanci usilují o prodloužení funkčního období hlavy státu na šest let. Sísímu skončí druhý mandát za tři roky. Pokud návrh projde, mohl by na prezidentskou funkci kandidovat znovu.

