Egypt spustil registrace k očkování proti koronaviru. Zájem obyvatel je spíše chladný

Celoplošné očkování proti koronaviru zahájil v neděli i Egypt. Epidemická situace ve stomilionové zemi byla celou dobu krize nejasná. Vláda v Káhiře přiznává, že oficiální údaje ukazují jen zlomek skutečného počtu nakažených. Egypťané budou nejčastěji očkovaní vakcínou čínské firmy Sinopharm, ale musí si za to zaplatit – v přepočtu asi 300 korun. Od stálého zpravodaje Káhira 17:32 28. února 2021

„Nechám se naočkovat, proč ne, ale zatím čtu recenze různých vakcín, jaké jsou jejich vedlejší účinky, a nejsem si jistý, která z nich je lepší,“ říká Radiožurnálu Ahmad, který žije v Káhiře a pracuje v bankovnictví.

Začátek plošného očkování nechává Egypťany spíše chladnými. „Nebudu spěchat, počkám, až bude jasné, jaké mají vedlejší účinky, a která vakcína bude k dispozici,“ pokračuje.

Celou dobu koronavirové krize přežil Egypt bez větší paniky. Nejpřísnějším opatřením bylo uzavření hranic od března do června loňského roku a noční zákaz vycházení loni na jaře.

Ve druhé, zimní koronavirové vlně už byla opatření mírná. Ani informovanost o v neděli spuštěném očkovacím procesu není mezi Egypťany valná.

„O tom jsem nic neslyšel. Dávám ale na sebe pozor. Tenhle pach koňského trusu, který tu denně dýchám, mi dává imunitu. Takže žádné příznaky tu nemáme, ale stejně dáváme pozor,“ popisuje Sajjid, majitel koňských stájí v Gíze, který má - stejně jako řada dalších nevzdělaných Egypťanů - o onemocnění covid-19 vlastní představy.

„Když se ukáže, že je to k něčemu, tak se naočkuju. Nemám s tím problém. Ale zatím neznám nikoho, kdo by ji vyzkoušel. Nevíme, jestli má vakcína nějaké účinky, nebo ne.“

Webová stránka egyptského ministerstva zdravotnictví umožňuje od neděle registraci k očkování online lidem starším 65 let. Do konce roku chce Egypt naočkovat polovinu ze své stomiliónové populace. V ní, na rozdíl od evropských zemí, drtivě převládají mladí lidé do 30 let.