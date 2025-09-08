Egypt staví luxusní resort u posvátné hory Sinaj. Tamní beduíni přišli o své domovy
Hora Sinaj v Egyptě je jedno z nejposvátnějších míst na světě. Podle tradice tam Bůh předal Mojžíšovi Desatero Božích přikázaní. Horu uctívají židé, křesťané i muslimové. Na úpatí leží také klášter svaté Kateřiny, nejstarší nepřetržitě využívaný klášter na světě. Ten patří na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Místo by se ale mělo přeměnit na luxusní turistický megaresort.
Server britské veřejnoprávní stanice BBC píše, že egyptský plán zahrnuje výstavbu hotelů, restaurací, tržišť nebo lanovky. Projekt silně zasahuje tamní obyvatele. Místo je totiž domovem beduínské komunity, která je považována za strážce svaté Kateřiny. Jejich domy už byly kvůli výstavbě zbourány.
„Je to svět, od kterého se vždy rozhodli držet se stranou, s jehož budováním nesouhlasili, a který navždy změní jejich postavení v jejich vlasti,“ řekl BBC cestoval Ben Hoffler, který je s beduíny v kontaktu. Egyptský premiér Mustafa Madbúlí označil plán za „dar světu a všem náboženstvím“, uvedl server The Independent.
Egyptské státní noviny Egypt Today zase hovoří o „multimiliardovém mistrovském díle“ nebo o „příležitosti využít kouzlo tohoto regionu a povýšit jej na budoucí globální destinaci, kterou musíte navštívit a uctít tak jeho duchovní, náboženský, archeologický a historický význam jako útočiště nebeských vír“.
Výzvy Řecka i UNESCO
BBC dodává, že plán silně kritizuje například Řecko, které má historické napojení na klášter. Egyptský soud původně rozhodl, že areál je na státním pozemku a země k němu má vlastnická práva. Káhira ale po kritice z Atén slíbila, že kulturní dědictví kláštera ze 6. století ochrání.
UNESCO už v roce 2023 vyzvalo Egypt, aby výstavbu zastavil a prověřil dopady. To se ale nestalo. Organizace World Heritage Watch tak letos v červenci zaslala otevřený dopis, v němž vyzvala Výbor pro světové dědictví UNESCO, aby oblast sv. Kateřiny zařadil na seznam ohrožených památek světového dědictví.