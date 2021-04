Trosky lodi i socha stavitele. V Egyptě v původním sídle správy vzniká muzeum Suezského průplavu

Muhammad Zahabí je konzultant Správy Suezského průplavu pro výstavbu muzea a teď provádí zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě staveništěm. Na malém nádvoří tu stojí desetimetrová bronzová socha Ferdinanda de Lessepse, francouzského stavitele průplavu.

De Lesseps je zatím celý zabalený do ochranné vrstvy. „Tohle je úplně první budova postavená v Ismáílíji. Město vlastně vzniklo kolem ní. A tamhle o dva domy dál stojí původní rezidence Ferdinanda de Lessepse,“ popisuje Radiožurnálu Zahabí.

Dneska má přitom Ismáílíja skoro půl miliónu obyvatel a působí, jako by tu stála odjakživa. Ismáílíja je na egyptské poměry velmi svěží a zelené město a leží zhruba v půlce Suezského průplavu.

„Budova budoucího muzea byla původně úplně prvním sídlem Správy Suezského průplavu. Mluvíme o roce 1862. V nedávné době tu pak sídlila vládnoucí strana NDP prezidenta Mubáraka. Až po revoluci, po roce 2014, se rozhodlo, že tu vznikne muzeum,“ dodává Zahabí.

V interiéru objektů se odehrávají krásné konzervátorské práce. Jsou tady desítky dřevěných vysokých oken s krásnými žaluziovými dřevěnými okenicemi v takovém koloniálním francouzsko-italském stylu. Teď se tady opaluje, brousí, tmelí, a poškozené části se vyrábějí ze dřeva znovu, a velká část oken a dveří už je zpátky na svém místě.

„Tak dlouhou uzavírku Suezského průplavu, jako byla na konci března, nepamatuju. Bylo několik technických incidentů, ale nikdy neuzavřely cestu na tak dlouhou dobu. Ale i o těchto nehodách bude zdejší expozice,“ říká Muhammad Zahabí a doplňuje, že by se mělo muzeum otevřít už v létě.

V jednom z budoucích výstavních sálů vidím dřevěnou rozpadlou loď, zřejmě první exponát. „Je to loď stará asi 120 let, děláme teď dendrologický průzkum, abychom přesněji určili stáří. Loď byla potopená v průplavu, nakonec ji ale vytáhli, a padesát let ležela na molu u přístavu,“ vysvětluje mi restaurátor Abd ar-Rahmín Sumkí.

Samotný Suezský průplav není návštěvníkům příliš přístupný. S výjimkou několika málo míst vojáci odhánějí každého, kdo by se ke strategické vodní cestě přiblížil. Budoucí muzeum v úplně původním objektu Správy Suezského průplavu, tak návštěvníkům aspoň povypráví o historii a provozu jednoho z nejslavnějších průplavů světa.