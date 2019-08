Z milionů ovcí, telat a velbloudů se stávají oběti. Přibývá ale muslimů, kteří chtějí zvířata chránit

Maso z obětních beránků, telat, nebo velbloudů už teď plní mrazáky v muslimských domácnostech. Druhým dnem pokračuje Velký muslimský svátek. Věřící si připomínají biblickou událost. Když měl Abrahám obětovat svého syna, vyměnil ho Bůh na poslední chvíli za ovci. Rituální porážka halál bývá terčem kritiky hlavně západních ochránců zvířat. I v muslimském světě ale přibývá lidí, kterým se tyto hromadné porážky nelíbí. Od stálého zpravodaje Káhira 7:34 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V muslimských zemích roste odpor proti rituální porážce zvířat. Právě v těchto dnech přitom muslimové slaví Svátek oběti. Z miliónů ovcí, telat a velbloudů se tak v jediný den stávají obětní zvířata. Ne všichni se ale těchto praktik chtějí účastnit | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters

V tradičních káhirských čtvrtích se výjevy dnů před Velkým svátkem, neboli Íd al-adhá, moc nemění: na každém rohu je ohrádka s beránky, za rohem řezník a lidé si odvážejí zvířata buď v celku, anebo si už odnášejí jen tašky s masem. Pro ochránce zvířat to není žádná příjemná podívaná.

Ani v Egyptě ale nejsou zdaleka všichni z těchto výjevů nadšení. „Já nemám problém s tím, že bych měl porazit zvíře, nebo že lidé jedí maso. Mám ale problém s tím, jak se celkově zachází se zvířaty teď tady v Egyptě. Dokud někdo nedonutí řezníky chovat se ke zvířatům milosrdně, tak se toho účastnit nebudu,“ říká Radiožurnálu Ahmad Fikí.

Koupání a čtení

Fikí píše a učí psát. Ještě nikdy se k běžným oslavám svátků nepřipojil a neudělá to ani letos. „Půjdu do mešity na ranní sváteční modlitbu, zastavím se u příbuzných, popřeju jim hezké svátky a vyrazím k moři koupat se, číst si, psát. Takhle si já představuju svátek,“ popisuje.

Sedíme v kavárně v liberální a moderní káhirské čtvrti Maádí, kde Ahmad odmalička žije. A tvrdí, že se svým přístupem už není v Egyptě zdaleka sám.

„V současnosti v Egyptě přibývá lidí, pro které je zacházení se zvířaty důležité. A já bych se rád jednou stal vegetariánem. Přivedl mě k tomu zážitek, kdy jsem viděl porážku zvířete přímo na ulici a hlavně způsob, jakým to dělali,“ říká.

Pouť do Mekky

Júsuf Nabaráví je padesátiletý inženýr elektrotechniky. Také on žije v liberálnější káhirské části. „Jsem sice muslim, ale podle mě není tohle rituální porážení zvířat nutné. Dokonce si myslím, že za peníze, které lidé za zvíře utratí, se dá potřebným pomoci jinak a lépe. Navíc mi prostě ten pohled na zabíjení zvířat nedělá dobře,“ říká.

Naráží na to, že porážka zvířete má humanitární cíle - dvě třetiny masa by totiž měli majitelé zvířete rozdělit potřebným. S rituální porážkou úzce souvisí také pouť do Mekky. Letošní ročník právě vrcholí. A účast na pouti je považovaná za jednu z povinností každého muslima.

„Že bych jel někdy na pouť do Mekky, o tom nepřemýšlím. Lepší je dát ty peníze, které by stála pouť, přímo potřebným. Já si z náboženských předpisů sám vybírám, co mi vyhovuje,“ dodává Júsuf. Pouť do Mekky přitom stojí Egypťana v přepočtu asi sto tisíc korun.