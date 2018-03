Volby v Egyptě: účastnit se jich může řada Čechů, kteří mají občanství. Většina se k nim ale nechystá

Egyptské prezidentské volby prožívá i tamní česká komunita. Několik stovek krajanek a krajanů žije hlavně v Káhiře a v přímořské Hurghádě. Někteří už získali egyptské občanství a můžou tak volit, jiní tuhle možnost zatím nemají. Nikdo nepochybuje, že vítězem voleb bude současný prezident Abd al-Fattáh Sísí, který v podstatě nemá konkurenci. Egyptští Češi hodnotí prezidenta i současné volby různě. Káhira 20:10 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí | Zdroj: Reuters

„Jako zajímá mě to, no myslím, že vyhraje Sísí, že to je dané," řekla Radiožurnálu Marcela Materková, která žije už patnáct let v Hurghádě.

„Jako zajímá mě to, no myslím, že vyhraje Sísí, že to je dané," řekla Radiožurnálu Marcela Materková, která žije už patnáct let v Hurghádě.

Egyptské občanství ale nemá. „Akorát nevím, jak se zachovají lidé, protože mi přijde, že je to tu trochu rozpůlené. Jsou lidé pro, jsou lidé proti, takže mám trošku z těch voleb strach. Aby zase nevznikla nějaká demonstrace,“ dodala Materková.

Marcela provozuje v Hurghádě restauraci a jako podnikatelce jí přísný politický režim vyhovuje: „To si zase myslím, že Sísí je tvrdý. Oni potřebují tady mít pevnou ruku."

S tím ale nesouhlasí paní Hana, která žije v Káhiře už od konce osmdesátých let. „Vím, že to lidi říkají, ale já mám Egypťany strašně ráda a věřím, že i oni by si zasloužili lepší situaci, než je tu teď. Já si nemyslím, že potřebují tvrdou ruku. Určitě ne," myslí si paní Hana.

Nesouhlas s vládou

Ta už egyptské občanství má, takže by k prezidentským volbám jít mohla. K českým i k egyptským. „Pro mě bylo hodně důležité jít letos k českým prezidentským volbám, ale bohužel jsem se tam nedostala, protože jsem byla tady. V Egyptě k volbám určitě nepůjdu, protože nesouhlasím se zdejší vládou vojenské diktatury."

Paní Hana nechce uvádět své celé jméno, mohlo by jí to prý přinést nepříjemnosti. „Já jsem měla veliké naděje po revoluci, že tu nastoupí demokratický proces. To se nestalo a ty letošní volby mi přijdou jako fraška. Mně je to hrozně líto, protože vím, že mladí lidé dnes nejsou spokojení, a chtěli by něco víc. Já mám účet na twitteru a pozoruju, co si tam mladí lidé povídají. A je velká nespokojnost," dodala paní Hana.

Její dcera pracovala nějakou dobu jako novinářka, pak toho ale prý musela nechat. Tohle povolání začalo být nebezpečné. Egyptskou budoucnost moc optimisticky nevidí: „Já osobně mám strach, že se tu stane v budoucnu to, co se teď stalo v Číně, kde si prezident udělil volební období na doživotí."

Nedemokratické volby

Paní Kateřina je smířlivější, v Káhiře žije dvacet let a občanství už získala. Zatím volit nemůže, ale to na jejím přístupu nic nemění.

„Nešla bych k volbám. Myslím, že od toho jsou tu jiní, rodilí Egypťané, kteří by mu ten hlas měli dát. Já jako cizinka, která tu žije a získala občanství, jsem pořád věrná České republice. Možná jednou budu uvažovat jinak a půjdu k volbám, ale momentálně to jako svou občanskou povinnost necítím," říká paní Kateřina.

Vůči současnému vedení má sice výhrady, ale celkově vnímá spíš přínosy: „Jeho velkým plusem je to, že zachránil Egypt před tím, co se momentálně děje v Sýrii. Egypt byl v roce 2011 na stejné metě, jako je Sýrie, a kde jsme my a kde jsou oni."

Samotné volby se jí ale jako moc demokratické nezdají. „Při počtu lidí tady v Egyptě je divné, že se nenašel žádný jiný kandidát, který by do voleb šel. Egypt má přeci vzdělané lidi na vysoké úrovni, a že by se tu snad někdo našel, kdo by nám mohl ukázat i něco jiného," myslí si káhirská krajanka paní Kateřina, rodačka z Krkonoš.