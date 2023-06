V Egyptě zabil žralok plavce. Útočil v přímořském letovisku Hurgháda, kde došlo k úmrtím i loni

Žralok v egyptské Hurghádě zabil člověka. Zvíře plavce napadlo v zátoce v centrální části města, nedaleko hotelových pláží. Oběť byla ruské národnosti. Smrtelná napadení lidí žralokem se v Egyptě každoročně opakují. Loni v červenci přišly o život dvě turistky z Rakouska a Rumunska. Žralok na ně zaútočil na mělčině v letovisku Sahl Hašíš jižně od Hurghády. Hurgháda 20:43 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptské letovisko Hurgháda (ilustrační foto) | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Podle informací místních ochránců přírody záchranáři žraloka po útoku zabili. Je možné, že se jedná o stejné zvíře, které usmrtilo dvě turistky v loňském červenci. Potvrdit by to měla pitva zabitého žraloka.

Útok žraloka v Hurgadě. ‚Bývá to omylem. Člověk není primárně na jeho jídelníčku,‘ říká dokumentarista Číst článek

Jedná se o poměrně velký a v Egyptě vzácný druh žraloka tygřího. V oblasti má ale v posledních letech na svědomí už několik lidských obětí.

Biologové se dohadují, co žraloky k osídlenému pobřeží přivádí. Jedna z teorií tvrdí, že jsou to zbytky jídel, která vyhazují do moře výletní lodě, nebo resorty.