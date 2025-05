Egyptaň dostal trest 25 let. Přes Středozemní moře z Afriky do Itálie ilegálně přepravil skoro 4000 osob

Soud v Londýně v úterý poslal na 25 let za mříže Egypťana za organizování pašeráckých plaveb s migranty ze severní Afriky do Itálie. Informuje o tom agentura AP. Londýn 17:13 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abíd zneužíval zoufalství migrantů a převážel je přes Středozemní moře na člunech, které byly smrtelnou pastí, popsal Beer z agentury NCA (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ahmad Abíd, který se do Spojeného království dostal v říjnu 2022 poté, co sám překonal kanál La Manche na malém člunu, se u korunního soudu v Southwarku přiznal ke spiknutí za účelem napomáhání nezákonnému přistěhovalectví.

Soudce Adam Hiddleston uvedl, že Abíd hrál klíčovou roli v organizované zločinecké skupině a že jeho hlavní motivací bylo vydělávat peníze na obchodování s lidmi.

Od svého příjezdu do Británie až do června 2023 se 42letý Abíd podílel na nejméně sedmi samostatných plavbách lodí, za které uprchlíci zaplatili dohromady asi dvanáct milionů liber (354,9 milionů korun), při níž bylo do italských vod ze severní Afriky přepraveno 3781 osob včetně dětí.

Britská Národní agentura pro boj proti trestné činnosti (NCA) citovala některé z těch, kteří se do Británie dostali rovněž nelegálně, že Abíd dokonce řekl svému společníkovi, aby zabil a hodil do moře každého, kdo bude na palubě přistižen s mobilním telefonem.

„Abíd zneužíval zoufalství migrantů a převážel je přes Středozemní moře na člunech, které byly smrtelnou pastí,“ uvedl Jacque Beer z agentury NCA.

„Zranitelné osoby pouštěl na dlouhé plavby ve špatně vybavených rybářských člunech, které byly zcela nevhodné pro přepravu velkého počtu cestujících,“ uvedl žalobce Tim Burton.

„Jeho opakovaná účast na usnadňování těchto nebezpečných plaveb ukázala naprostou neúctu k bezpečnosti tisíců lidí, jejichž životy byly vážně ohroženy,“ dodal Burton směrem k odsouzenému Egypťanovi.