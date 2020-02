Ve věku 91 let zemřel bývalý prezident Husní Mubárak. V čele Egypta stál 30 let

Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubárak. Bylo mu 91 let a v čele Egypta stál jako jeho čtvrtý prezident 30 let, do revolučního roku 2011. O jeho úmrtí v úterý informovala egyptská státní televize. Mubárak se podle ní nedávno podrobil chirurgickému zákroku.

