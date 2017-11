Masakr v mešitě nezůstane bez odezvy, slíbil egyptský prezident. Letectvo útočí na severu Sinaje

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Na celém Sinajském poloostrově byla vyhlášena pohotovost. Káhirské letiště zpřísnilo bezpečnostní opatření.

Nálety se soustřeďují zejména na horskou oblast v okolí mešity, kde se podle úřadů skrývají radikálové, uvedl bezpečnostní zdroj.

Radikálové podle svědků přijeli ve čtyřech terénních autech, nejdříve odpálili nálož a pak vešli dovnitř a začali střílet na účastníky poledních modliteb. Potom zapálili automobil před mešitou a oblast obklíčili, aby zabránili přístupu záchranářů a zdravotníků. V mešitě se podle místních obyvatel často modlili vyznavači súfismu, což je mystická, tolerantní forma islámu, jejíž vyznavače islamističtí radikálové označují za bezvěrce.

Prezident Abdal Fattáh Sísí bezprostředně po útoku ohlásil schůzku se zástupci bezpečnostních sil, aby společně posoudili nezbytné kroky. V televizním projevu následně řekl, že útok nezůstane bez odezvy.

