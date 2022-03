Egypt zafixoval ceny chleba. Válka na Ukrajině zdražuje potraviny i v Súdánu, kde hrozí hlad

Egypt zafixoval ceny chleba, aby měl pod kontrolou zvyšující se ceny potravin zapříčiněné narušením dovozu obilí z válčící Ukrajiny a Ruska. V Súdánu hrozí z téhož důvodu hlad a může jím trpět téměř každý druhý obyvatel, uvedl David Wright z organizace Save the Children. Káhira/Chartúm 15:21 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 87 procent obilí dovážel Súdán z Ukrajiny a Ruska. (ilustrační foto) | Foto: stock exchange, Uživatel: MMNoergaar

Egyptský premiér Mustafá Madbúlí v pondělí zafixoval cenu chleba na 11,5 egyptské libry za kilogram (14 korun). Vláda tak reagovala na rychle se zvedající ceny – v minulých třech týdnech chléb zdražil o 25 procent.

Egypt patří k největším dovozcům obilí. Import z Ruska a Ukrajiny tvořil loni 80 procent dovozu této základní komodity.

David Wright z organizace Save the Children ve středu řekl, že letos se v Súdánu, který patří k nejchudším státům světa, může hlad týkat 20 z 45 milionů tamních občanů. Ze súdánského dovozu obilí pochází až 87 procent z Ukrajiny a Ruska. Ruská invaze na Ukrajinu vyhnala světové ceny obilí na rekordní sumy z roku 2008. Také tehdy to vedlo k rozšíření hladu, řekl Wright.

Súdán má 260procentní inflaci a podle OSN tam potřebuje humanitární pomoc třetina obyvatel. Od vojenského puče loni v říjnu Súdán přišel o politickou i ekonomickou pomoc ze zahraničí a chléb tam zdražil desetkrát.

Stát ze dne na den ztratil 40 procent příjmů, světová banka pozastavila pomoc v hodnotě dvou miliard dolarů a USA v hodnotě 700 milionů dolarů. Loni USA Súdánu poslaly 300 000 tun obilí a letos nesplní slib dovozu 400 000 tun. „To vše dohromady povede k vážnému zhoršení situace, která už tak není dobrá,“ sdělil Wright.

Rodiny to podle něj budou řešit nevhodnými způsoby, přestanou například posílat děti do škol – děti budou pracovat nebo uzavírat předčasně sňatky. Teď chodí do základních škol 76 procent súdánských dětí a do středních pouze 28 procent, uvádí statistika Dětského fondu OSN (UNICEF).

Generální tajemník OSN António Guterres před týdnem řekl, že mnoha zemím hrozí „uragán hladomoru“, a zmínil se hlavně o Súdánu. Humanitární pomoc bude letos směřovat především k Ukrajině, kde podle OSN může potřebovat pomoc nakonec až 12 milionů lidí.