Ekonom: Debata s USA je jak s hluchým. Trump tvrdí, že v Evropě nejsou americká auta, asi se nedíval

Italská premiérka Giorgia Meloniová bude ve čtvrtek jednat s Donaldem Trumpem o tarifech na Unii. Její návštěva USA přichází v době, kdy podle Světové obchodní organizace čeká kvůli Trumpovým clům zahraniční obchod se zbožím letos globální pokles o dvě desetiny procenta. „Nejistota je horší nežli samotná celní sazba,“ říká pro Český rozhlas Plus Miroslav Zámečník, hlavní ekonom České bankovní asociace a bývalý český zástupce u Světové banky. Rozhovor Washington/Brusel 13:46 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Miroslav Zámečník | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

V pondělí byl ve Spojených státech Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič, ale evidentně byla jednání jenom jednosměrná a zástupce Unie pak řekl, že Spojené státy by měly vyjasnit svoji pozici. Jak tomu rozumět?

Zatím stále nemáme reálnou odpověď na návrh Komise postupně dosáhnout nulové celní zátěže na vzájemné obchodní vztahy v oblasti průmyslového zboží.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s novinářem Ondřejem Houskou a pak s hlavním ekonomem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem

Jinými slovy, byl by mimořádný úspěch, kdyby to přivezla jako impulz pro vyjednávání italská premiérka. To by bylo skvělé. Zatím ale nemáme reakci. Přitom je to asi nejsilnější karta, kterou Evropa mohla dát na stůl.

Ale Spojené státy se nechtějí bavit ani o saldu. Například o faktu, že ho významně snižuje americké aktivum v obchodu službami, zatímco Evropa má vysoký přebytek ve zboží. Debata je jako s hluchým.

Tušíme alespoň z náznaků, co americká strana chce? Jestli naplnit svůj rozpočet, snížit hodnotu dolaru, nebo dosáhnout od ostatních států výhodných dohod. Protože asi to všechno najednou mít nemůže, nebo ano?

Některé věci se vzájemně popírají.

Když si uděláte analýzu toho, co kdo říká konzistentně, tak pokud jde o Donalda Trumpa, tak on od 80. let říká, že Evropská unie nebo evropské země neumožňují vývoz například u automobilů. Vidí to vyloženě rudě a prý nevidí v Evropě žádné americké značky.

8:14 Chovají se pohrdavě a arogantně, popisuje jednání Trumpovy administrativy s EU ministr Dvořák Číst článek

To mimochodem není pravda, protože když jezdíval do Evropy, když ještě nebyl prezidentem, nepochybně viděl Opely, nepochybně viděl Fordy v Anglii, nepochybně, když šel hrát golf, tak cestou minul nějaké Vauxhally. To všechno byly tehdy americké automobily General Motors.

Ten problém ho ale dráždí a je přesvědčen o tom, že obchodní přebytek je dosahován právě proto. Ne že by evropské firmy byly v některých odborech konkurenceschopnější, vyráběly lepší auta pro spotřebitele, ale že to je důsledek neférových obchodních praktik.

Další věc, kterou abstrahuje, je, že většina aut evropských značek, která se prodávají ve Spojených státech, je taky ve Spojených státech vyrobena. Mercedes, BMW, Volkswagen, všechny tyhle německé značky tam mají továrny.

Ve správnou chvíli

To všechno víme, ale důležité je, aby se to dostalo k uchu Donalda Trumpa. Je v tomhle směru významné, kdo mu tyhle argumenty sdělí? Je důležité, jestli mu doručuje evropské návrhy Maroš Šefčovič, nebo Giorgia Meloniová?

On vůči představitelům Komise zachovává veliký distanc, řekl bych až téměř pohrdání, a nechce se s nimi scházet. To je pak velmi obtížné.

Výhled mezinárodního obchodu se navzdory loňským prognózám zhorší. Důvodem jsou Trumpova cla Číst článek

Jemu nedělá problém se sejít s kýmkoliv třeba o tři úrovně níž. To není věc diplomaticko-hierarchická, ale celý problém. Dokud nerozhodne Trump, tak není rozhodnuto. A když se nedostanete k Trumpovi ve správnou chvíli, kdy je receptivní na argumenty, tak máte smůlu.

V této situaci se pohybujeme. Proto doufáme, že když tam půjde někdo, koho má Donald rád a popřeje mu sluchu, tak že se třeba něco zadaří.

Jak vážně berete novou prognózu Světové obchodní organizace, že obchodní válka vyvolána Spojenými státy může stáhnout globální ekonomiku do recese?

Nejzajímavější věc z toho, co vypustili včera (ve středu pozn. red.), je skutečnost, že už samotná nejistota – tedy ani ne úplně aplikace, ale i to pozastavení – už vytváří nejistotu a dokonce riziko snížení obchodů.

Zejména v Severní Americe, ale i v obchodu se Severní Amerikou je nejistota horší nežli samotná celní sazba, což si Bílý dům také asi neuvědomil.