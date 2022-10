Ukrajinci se snaží pracovat a utrácet jako před válkou. Vědí, že ekonomika musí běžet, říká investor Fiala

Ruské raketové útoky devastují ukrajinskou infrastrukturu a zabíjejí civilisty. Podle prezidenta Zelenského ale nemají šanci zlomit odhodlání Ukrajinců bránit se. „Spíš naopak. Myslím, že to zvyšuje motivaci armády i obyvatel. Všichni si jsou vědomi, že tuto válku nemůže Ukrajina prohrát, pokud nechtějí žít zbytek života v emigraci nebo v otroctví k Rusku,“ míní Tomáš Fiala, majitel investiční skupiny Dragon Capital působící na Ukrajině. Praha 9:17 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybombardované budovy po pondělním ruském útoku na Kyjev | Foto: Ghanna Mamonova / Babel.ua

V prvním měsíci války z Kyjeva odešly tři čtvrtiny jeho obyvatel, také Fiala se přestěhoval na západ země, nyní se ale do ukrajinského hlavního města většina obyvatel vrátila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Tomáš Fiala, majitel investiční skupiny Dragon Capital, která má rozsáhlé aktivity na Ukrajině

„Všechno se už během léta otevřelo. Obchody, restaurace, všechno funguje a lidé si jsou vědomi toho, že ekonomika musí pracovat, takže se chovají jako před válkou. Pracují, utrácejí. To vidíme i na svých aktivech, které tady máme, například v návštěvnosti obchodních center,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus.

Část zaměstnanců prý několik dní v týdnu pracuje z domova, aby se nekoncentrovali na jednom místě, a zhruba desetina slouží v armádě. „Těm samozřejmě pomáháme, platíme jim plný plat a vybavujeme vším, co je potřeba,“ uvádí s tím, že s nedostatkem pracovníků problém není.

„V poměru k HDP je Česko mezi pěti zeměmi, které pomáhají nejvíce.“ Tomáš Fiala

Tři z jedenácti skladů, které Fialova investiční skupina na Ukrajině vlastní, bylo zničeno ruským bombardováním. „Všechny sklady byly pojištěny, ale ne proti škodám způsobeným válkou. Jediná šance je soudit se s Ruskem a získat odškodnění, ale to bude trvat hodně dlouho,“ dodává.

Příležitost pro české firmy

Ukrajinská ekonomika se kvůli válce propadla zhruba o třetinu a velký negativní vliv na podnikání má i devalvace ukrajinské hřivny, která oslabila o čtvrtinu. Bankrot prý ale Ukrajině podle českého podnikatele nehrozí.

Pokud jde o hospodářskou pomoc, nejvíce prý Ukrajině pomáhají Spojené státy s téměř deseti miliardami dolarů ve formě grantů. Na druhém místě je Evropská unie, její pomoc ale zdržuje rozsáhlá byrokracie.

„Jsou zde obrovské možnosti, co se týká privatizace surovin i výroby. Ukrajina je velká země a lze tady úspěšně investovat.“ Tomáš Fiala

Přispět hodlá i Česko, mezi lety 2023 až 2025 pošle každý rok půl miliardy korun na hospodářskou pomoc. „Vítám to, jakákoli suma je důležitá. I když vzhledem k těm potřebám, kdy jen příští rok bude deficit státního rozpočtu 38 miliard dolarů, to není moc. V poměru k HDP je ale Česko mezi pěti zeměmi, které pomáhají nejvíce,“ podotýká.

Poválečnou rekonstrukci země Světová banka odhadla na 350 miliard dolarů, které by měly být investovány během následujících pěti až deseti let. Jde ovšem o odhad z léta a bude záležet na tom, jak dlouho bude ještě válka trvat. Podle Fialy se poté otevřou možnosti i pro české firmy.

„Jsou zde obrovské možnosti, co se týká privatizace surovin i výroby. Ukrajina je velká země a lze tady úspěšně investovat. Pokud se bude přibližovat Evropské unii, dá se tady investovat prakticky do všech oborů. My tady podnikáme přes 20 let a cítíme se zde dost komfortně, zejména v posledních letech se snížila korupce i vliv oligarchických skupin,“ popisuje Fiala.



Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.