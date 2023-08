Slovensku pomůže k energetické samostatnosti nový blok elektrárny Mochovce. Teď funguje na 90 procent

Co dál s dohodou Unie a Tuniska? ‚Tunis odmítá vytvářet záchytné tábory migrantů,‘ říká velvyslanec

Zastavit, nebo aspoň umenšit počet lidí, kteří přes Tunisko přichází do Evropy. To je cíl dohody, kterou nedávno podepsali zástupci Evropské unie s tuniskými. Unie za to nabídne Tunisu finanční pomoc.