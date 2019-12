Na většině ostrova Malta vypadl na čtyři hodiny elektrický proud. Kvůli počasí selhalo spojení se Sicílií

Středomořský ostrovní stát Maltu postihl v pondělí ráno rozsáhlý výpadek elektřiny, zasažena byla většina země a výpadek trval asi čtyři hodiny. Informoval o tom server MaltaToday. Ministr energetiky Joe Mizzi uvedl, že důvodem bylo zřejmě selhání ve spojení elektrického vedení z italského ostrova Sicílie, odkud elektřinu Malta odebírá. Příčinu posléze potvrdila i místní energetická společnost. Valletta 14:06 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli výpadku byly zavřené banky i obchody (ilustrační foto) | Foto: Mariana Greif | Zdroj: Reuters

„Výpadek spojení na Sicílii, kde je špatné počasí, vedlo k automatickému preventivnímu odpojení elektráren na Maltě. Firma Enemalta postupně energii v zemi obnoví,“ uvedl ráno ministr Mizzi.

Výpadek nastal krátce po sedmé ráno středoevropského času. Zavřené tak zůstaly banky či obchody, které čekají další zákazníky před Vánocemi. Deník The Times of Malta citoval zaměstnankyně kosmetického salonu v maltské metropoli, které se nedostaly do provozovny, protože ta má výhradně elektrikou ovládané dveře.

„Prodáváme šperky, takže jsme nechali z bezpečnostních důvodů zavřeno,“ uvedl podle deníku majitel jednoho z klenotnictví ve Vallettě.

Maltu, kde žije asi půl milionu obyvatel a která je oblíbeným cílem turistů, postihl výpadek elektřiny naposledy koncem listopadu. Tehdy firma Enemalta uvedla, že důvodem bylo přerušení spojení se Sicílií.