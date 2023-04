Zachovat, nebo zakázat, 15 tisíc elektrických koloběžek? Rozhodnou si o tom obyvatelé Paříže

Pro jedny ekologický a praktický způsob přepravy, pro druhé nebezpečný transport, který zapříčinil stovky nehod. Pařížané v neděli v referendu rozhodnou o zákazu sdílených elektrických koloběžek. Do hlasování se můžou zapojit lidé od 18 let včetně obyvatel Evropské unie, kteří žijí ve francouzském hlavním městě, a kteří jsou zapsaní na tamních volebních seznamech. Od stálého zpravodaje Paříž 12:55 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pařížská radnice slíbila, že bude výsledky referenda respektovat | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Paříž patří mezi evropské metropole s nejhustší sítí sdílených elektrických koloběžek. Je jich tam zhruba 15 tisíc a provozují je tři soukromé společnosti.

„Podle mě je důležité, aby sdílené elektrické koloběžky v Paříži zůstaly. Je to ekologický způsob přepravy. Nemusíte jezdit autem a je to praktické. Můžete se kdykoliv zastavit, uhnout z trasy a pak jednoduše koloběžku odložit,“ říká Romain, který studuje gymnázium v centru Paříže.

Vyučování skončilo a se spolužáky se chtějí projet. Na mobilu ukazuje mapu se sdílenými koloběžkami. Za 30 minut zaplatí 3,49 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 80 korun.

Romainovi a jeho spolužákům je 18 let. Právě mladí ve věku od 18 do 35 let jsou nejčastějšími uživateli sdílených elektrických koloběžek v Paříži a právě na ně cílí taky kampaň provozovatelů koloběžek na sociálních sítích.

Za 30min na koloběžce zaplatí Romain 3,49 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 80 korun | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Viděl jsem na sociálních sítích influencery, kteří lobbovali za zachování sdílených elektrických koloběžek v Paříži. Myslím, že byli zaplacení těmi firmami, které koloběžky provozují,“ říká student Arthur.

Firmy vedly kampaň za zachování elektrických koloběžek v Paříži nejen na sociálních sítích ale i v ulicích hlavního města. Před jedním z míst, kde si lidé můžou koloběžky půjčit, pracuje Justine. Mladá dobrovolnice je placená jednou z firem provozujících koloběžky.

„V neděli druhého dubna budu hlasovat pro zachování elektrických koloběžek v Paříži. Na letácích je taky QR kód. Stačí, když ho mobilem naskenujete, a zobrazí se vám volební místnosti poblíž vašeho bydliště,“ stojí na jednom z letáků, které rozdává.

Firmy, které koloběžky provozují, vedly kampaň za jejich zachování | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Pařížanům vadí, že někteří uživatelé elektrických koloběžek je po jízdě jen tak ledabyle odhodí na chodník. Stěžují si ale taky na nebezpečnou jízdu, kterou ohrožují řidiče i chodce.

„Elektrické koloběžky mě opravdu zlobí. Víc než to, štvou mě! Několikrát se mi už stalo, že jsem vyšla z domu na chodník a málem mě shodily na zem. Pak si z vás ti lidé ještě utahují a smějí se Vám, že jste staří. Ať klidně zůstanou v ulicích, ale ať má jejich používání jasná pravidla. Takhle už to dál nejde. Znám jednu paní, kterou nějaký koloběžkář srazil a pak strávila rok a půl v nemocnici,“ říká důchodkyně Juliette, která bydlí nedaleko nádraží Montparnasse.

Lidé mohou hlasovat do sedmé hodiny večer. Krátce potom by měly být známé výsledky referenda. Pařížská radnice slíbila, že je bude respektovat. To znamená, že buď zakáže v ulicích sdílené elektrické koloběžky, nebo povolí jejich další využívání.