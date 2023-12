,Dveře k závislosti.‘ Francie chce zakázat jednorázové elektronické cigarety, poslanci hlasovali jednomyslně

Zákaz měl podporu napříč politickými stranami. Poslanci ho odhlasovali jednomyslně, zvedlo pro něj ruku 104 přítomných poslanců. Čtyři zákonodárci se hlasování zdrželi. Poslanci upozorňovali na to, že ceny výrobků jsou velmi nízké a dokáží snadno přilákat mladé uživatele na sladké příchuti.

Upozorňovali také na to, že těchto cigaret si rodiče nevšímají tolik jako klasických cigaret.

„Tyto jednorázové elektronické cigarety otevírají dveře k závislosti na nikotinu a na tabákových výrobcích. Marketing, příchutě - jako třeba karamelová, jahodová nebo melounová -, barvy balení nebo reklamy. To všechno cílí hlavně na dospívající,“ zdůraznil poslanec vládní strany Obnova Karl Olive.

Premiérka Elizabeth Warrenová zase upřesňovala, že ve věku od 13 do 16 let jedno z deseti dětí už jednorázové elektronické cigarety vyzkoušelo.

Souhlas Senátu i Bruselu

Výrobci tyto cigarety nabízí v různých verzích od nula do dvaceti miligramů nikotinu na jeden mililitr. Někteří francouzští poslanci taky upozorňovali na to, že to nejsou úplně ekologické výrobky, protože se vyrábějí z plastu a taky z lithia.

Francouzská vláda chce, aby zákaz těchto výrobků byl ve Francii platný do září příštího roku. Opatření ještě posoudí francouzský Senát, i když návrh nesmí příliš změnit i Evropská komise.

Deník Le Monde uvádí, že tabák je jednou z hlavních příčin úmrtí, kterým je možné se vyhnout. Každý rok zaviní tabák na 75 tisíc úmrtí ve Francii.

Výrobci se budou snažit zákaz jednorázových elektronických cigaret všemožně obejít. Už nyní nabízí recyklovatelné e-cigarety, vymýšlí také nové produkty jako třeba nikotinová párátka nebo nikotinové sáčky.