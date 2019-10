Jednodušší opravy a delší záruční doba. Evropská unie schválila normy, které mají snížit množství odpadu

Evropská unie schválila nové normy, díky kterým bude od roku 2021 snadnější opravovat domácí spotřebiče. Firmy budou muset prodloužit jejich záruku a prodávat náhradní díly alespoň deset let. Pravidla se týkají osvětlení, praček, myček a ledniček, píše BBC. Zastánci takzvaných „práv na opravy“ ale tvrdí, že by měla Evropská unie jít ještě dál. Opravovat domácí spotřebiče totiž budou moct pouze profesionálové, ne zákazníci. Brusel 16:02 1. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spotřebiče budou ale stále moct opravovat pouze profesionálové. (ilustrační foto) | Foto: Staff Sgt. Justin Weaver | Zdroj: U.S. Air Force photo

Změny podle BBC podnítily čím dál častější stížnosti rozezlených zákazníků v Evropě i Severní Americe, kteří upozorňovali na to, že spotřebiče se rozbijí, jakmile jim uplyne záruční lhůta. Většinou je nebyli schopní opravit sami, nebo najít někoho, kdo by to uměl levně, takže byli nuceni koupit si nové.

Neustálé nakupování a vyhazování věcí, které nejdou opravit, ale vytváří velké množství odpadu. Při výrobě ale vznikají skleníkové plyny, které přispívají ke globálnímu oteplování, proto se Evropská unie rozhodla zavést nová pravidla.

Podle Evropské komise budou tedy firmy povinné vyrábět věci jako těsnění dveří a termostaty, které budou k dispozici profesionálním opravářům. K jednotlivým částem se musí dostat pomocí běžného nářadí a bez toho, aby musel poškodit produkt.

Opravy doma?

Někteří zastánci „práv na opravy“ jsou přesto s novelou nespokojení. Tvrdí, že by sami zákazníci měli mít možnost koupit si náhradní díly a opravit spotřebiče. Firmy ale namítají, že by to mohlo být riskantní a že by se muselo vyřešit, kdo by v takovém případě nesl odpovědnost.

V Americe zhruba 20 států uvedlo, že podobný zákon v současnosti začleňují do legislativy. Pokud bude chtít po brexitu vyvážet do Evropské unie i Velká Británie, bude se muset řídit novými pravidly, které začnou platit v srpnu 2021.