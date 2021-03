Izrael potvrdil pátrání po ostatcích špiona Eliho Kohena. Jeho příběh vypráví seriál Agent

Izrael pracuje na nalezení a repatriaci pozůstatků popraveného špiona Mosadu Eliho Kohena, jehož příběh byl předlohou k populární minisérii na Netflixu. V rozhovoru se stanicí i24NEWS to potvrdil premiér Benjamin Netanjahu. Jeruzalém 10:19 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na otázku, zda jsou v současné době s pomocí Ruska vyvíjeny snahy k nalezení pozůstatků Kohena, Benjamin Netanjahu (na snímku) odpověděl: „Je to pravda.“ | Foto: Menahem Kahana | Zdroj: Reuters

Eli Kohen, kterého v seriálu Agent (The Spy) ztvárnil britský herec Sacha Baron Cohen, je v Izraeli považován za národního hrdinu. Začátkem 60. let se mu podařilo pod falešnou identitou proniknout mezi syrské politické a vojenské elity a odeslat radiodepešemi do Izraele tisíce cenných poznatků o vyzbrojování Sýrie a o práci sovětských poradců.

Informace, které shromáždil, pak sehrály významnou roli v izraelském úspěchu v šestidenní válce v roce 1967.

V lednu 1965, kdy se v damašských kuloárech dokonce hovořilo o tom, že by se Kohen mohl stát syrským ministrem obrany nebo náměstkem šéfa diplomacie, byl ale odhalen. Vojenský tribunál jej poté shledal vinným ze špionáže a odsoudil k trestu smrti. V květnu 1965 byl oběšen na damašském náměstí.

V létě 2018 izraelské tajné služby potvrdily, že se Izraeli podařilo z „nepřátelské země“ získat Kohenovy hodinky.

V posledních týdnech se objevily informace, že Izraelci jednají s Ruskem, které má blízko k syrské vládě, o navrácení dalších osobních věcí nebo dokonce pozůstatků špiona do Izraele.

Na otázku kanálu i24NEWS, zda jsou v současné době s pomocí Ruska vyvíjeny snahy k nalezení pozůstatků Kohena, Netanjahu odpověděl: „Je to pravda.“

„Jsem odhodlán repatriovat všechny naše padlé vojáky,“ doplnil premiér s tím, že se díky úzkým kontaktům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podařilo do Izraele navrátit pozůstatky izraelského vojáka Zacharyho Baumela, který byl prohlášen za nezvěstného v roce 1982 po bitvě izraelských vojáků se syrskými silami v Libanonu.

נתניהו ל-i24news: הרוסים מחפשים אחרי שרידי גופתו של אלי כהן בסוריה@shemeshmicha @AmichaiStein1 pic.twitter.com/LPlfvgaf5s — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2021

O navrácení Baumelova těla Izrael informoval necelý týden před parlamentními volbami v dubnu 2019. Putin potvrdil, že jej našli ruští vojáci ve spolupráci se svými syrskými kolegy.

Tělo je na bezpečném místě

„Domnívám se, že můj vztah s Putinem je důležitý, je důležitou strategickou výhodou pro Izrael,“ řekl Netanjahu. Agentura AFP v této souvislosti připomněla, že Izrael 23. března čekají parlamentní volby, v nichž Netanjahu usiluje o znovuzvolení.

„Nadále hledáme Eliho Kohena (...) a netvrdím, že to děláme skrze Rusko,“ řekl premiér později izraelskému vojenskému rozhlasu.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že ruští vojáci v únoru na hřbitově v palestinském uprchlickém táboře Jarmúk, který se nachází jižně od Damašku, hledali těla dvou izraelských vojáků a slavného špiona Kohena.

Podle šéfa SOHR Ramího Abdar Rahmána ruské síly „odebraly vzorky exhumovaných ostatků, aby provedly testy DNA a ověřily totožnost těl“.

Nejmenovaný palestinský novinář a aktivista, který žije v Damašku, agentuře AFP řekl, že místní obyvatelé na hřbitově tábora viděli ruské vojáky.

„Je jisté, že tělo Eliho Kohena v táboře není (...) a že bylo přepraveno na bezpečné místo,“ řekl AFP nejmenovaný vysoce postavený představitel palestinské frakce, který sídlí v Damašku.