Musk dostal čas navíc. Soud odročil začátek procesu o koupi Twitteru na konec října

Soud odročil začátek procesu o akvizici Twitteru ze strany amerického miliardáře Elona Muska na 28. října, aby podnikateli umožnil uzavření dohody o financování akvizice. Původně měl proces začít 17. října, Muskovi advokáti ale ve čtvrtek požádali o jeho pozastavení, protože miliardář obnovil nabídku na akvizici společnosti, napsala agentura Reuters. New York 1:24 7. října 2022

Musk znovu učinil nabídku na převzetí Twitteru na začátku tohoto týdne v naději, že ukončí právní spor, který začal, když se Musk pokusil od dohody z letošního dubna odstoupit. Nabídka je však podmíněna získáním financování a ukončením soudních sporů. Musk podle právníků požádal o přerušení soudního sporu do doby, než si zajistí financování. Podle soudního podání by mohla být dohoda uzavřena kolem 28. října.

Právnící Twitteru ve čtvrtek ve vyjádření zaslaném soudu Muskův požadavek odmítli. Společnost chce, aby příprava procesu pokračovala do doby, než se akvizice neuskuteční. Podle nich je Muskova snaha oddálit začátek procesu „pozvánkou k páchání dalších škod a zpoždění“. Twitter na začátku tohoto týdne uvedl, že hodlá dohodu za dojednanou cenu uzavřít. jeho právnící odmítli Muskova tvrzení, že společnost obnovenou dohodu nemíní uzavřít.

Protože Twitter zažaloval Muska, aby ho donutil koupi dokončit poté, co se před čtyřmi měsíci pokusil z dohody vycouvat, není pravděpodobné, že by firma, jejíž akcionáři již obchod schválili, od dohody odstoupila. Spíše je pravděpodobně, že Twitter usiluje o ujištění z Muskovy strany, že to tentokrát myslí vážně a znovu neodstoupí, uvedla agentura AP.