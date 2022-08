Musk prodal část akcií Tesly za 6,9 miliardy dolarů. Připravuje se na případ, že by prohrál spor o Twitter

Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk prodal v minulých dnech akcie firmy v hodnotě asi 6,9 miliardy dolarů (více než 165 miliard Kč). Ukazují to záznamy pro americkou Komisi pro cenné papíry. Musk ve středu uvedl, že akcie prodal pro případ, že by prohrál soudní spor se společností Twitter a nakonec ji musel převzít. Chtěl se tak vyhnout situaci, že kdyby pak rychle potřeboval peníze, mohl by být nucen akcie Tesly prodat i za nízkou cenu.

