Musk snižuje výdaje a odmítá platit odstupné. Nový majitel Twitteru se připravuje na právní bitvy

Elon Musk pokračuje ve své snaze rapidně srazit náklady Twitteru. Poté, co propustil polovinu zaměstnanců, rozvazuje kontrakty i se svými blízkými spolupracovníky a chce ustoupit také od původně dojednaných závazků. Sociální síť pod jeho vedením zažívá největší zemětřesení od svého vzniku v roce 2006. San Francisco 23:40 14. prosince 2022

Deník The New York Times přinesl informace o tom, že Twitter poslední týdny neplatí nájem za pronájem své centrály v San Franciscu ani svých dalších kanceláří rozmístěných po celém světě. Odmítá údajně zaplatit i za výdaje, které jdou ještě za bývalým vedením předtím, než platformu převzal Elon Musk.

Už nějakou dobu se také řeší to, že nový majitel nechce platit původně slíbené odstupné tisícům lidí, které propustil po svém příchodu, včetně tedy vrcholných manažerů, u kterých by to odstupné byly skutečně už závratné sumy.

Spekuluje se o tom, že se v centrále Twitteru řeší, jak se z toho vymanit. Podle amerického deníku je jasné, že se Elon Musk i v této souvislosti připravuje na řadu právních bitev.

Když odhlédneme od finančních škrtů, tak Musk nechal nově rozpustit radu pro budování důvěry a bezpečnosti.

Je to poradní orgán, který tvořila řada občanských spolků. Ty posuzovaly nenávistné projevy, ale i škodlivé jevy, jako může být například dětská šikana nebo informace o sebepoškozování na sociální síti.

Tato rada měla zasednout v pondělí k pravidelnému setkání. Krátce předtím se ale její členové z korespondence od Elona Muska dozvěděli, že jejich činnost ukončil.

Pokles uživatelů

Kvůli snahám o snížení výdajů Twitteru a dalším Muskovým krokům se očekává, že se sníží počet uživatelů sociální sítě. V malé míře se to už děje.

V tuto chvíli jde o demonstrativní odchody. Celebrity a jiní známí lidé deklarují, že nesouhlasí s novou politikou na Twitteru, která ovšem ještě není pořádně známá. Mají ale obavy, co všechno může zakladatel Tesly na platformě změnit.

Například britský zpěvák Eltona Johna odešel z Twitteru s tím, že nesouhlasí, jak se síť staví k šíření dezinformací. Elon Musk také povolil návrat některých zablokovaných účtů, včetně profilu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Také zmíněné zrušení rady má vést k neomezené svobodě, kterou Musk sliboval před koupí Twitteru a která mnohé děsí právě kvůli obavám z toho, že se na síti bude ve velkém objevovat škodlivý a nenávistný obsah.

Podle predikcí agentury Insider Inteligence, kterou zveřejnil deník The Guardian, do dvou let z těchto důvodů opustí, nebo může opustit Twitter až 30 milionů lidí. Odradit je mohou také technické potíže Elon Musk totiž propustil lidi, kteří se významně podíleli na tom, aby celá síť vůbec technicky fungovala.

Arnault přeskočil Muska

Musk nadále není nejbohatším mužem na světě a svou roli v tom hraje i nákup Twitteru. Značka Musk letos utrpěla.

Miliardář původně oznámil záměr koupit Twitter, pak od toho upustil, a pak se půl roku přetahoval s vedením sociální sítě, až mu nakonec hrozil soud a nařízený prodej.

To se odrazilo i na akciích Tesly. Elon Musk je generálním ředitelem společnosti, ale zároveň je jejím největším akcionářem s podílem 14 procent. Akcie Tesly se výrazně propadly i kvůli tomu, že Muskova pozornost byla upřena pouze na Twitter.

Musk koupil sociální síť za 44 miliard dolarů, v přepočtu za více než bilion korun. I to může být důvod, proč si Musk v žebříčku boháčů pohoršil. Na prvním místě ho coby nejbohatší člověk světa nahradil francouzský podnikatela spolumajitel módního domu Bernard Arnault, upozornily na to agentura Bloomberg a časopis Forbes.