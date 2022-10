Musk chce podle The Washington Post zrušit 75 procent pracovních míst v Twitteru

Elon Musk chce zrušit 75 procent pracovních míst v Twitteru, dotklo by se to více než 5000 zaměstnanců. Uvádějí to zdroje deníku The Washington Post. Nejbohatší muž na světě po několikaměsíčním otálení slíbil, že jednu z nejvlivnějších sociálních sítí planety koupí za 44 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). Firma vzápětí zaměstnance ujistila, že se žádné velké propouštění nechystá. San Francisco 8:42 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musk uzavřel dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (přes bilion korun) minulý měsíc | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

The Washington Post ve čtvrtek napsal, že Musk sdělil možným investorům při jednání o koupi Twitteru, že se plánuje zbavit téměř 75 procent ze 7500 zaměstnanců společnosti. List se přitom odvolal na rozhovory a dokumenty, k nimž získal přístup.

Musk dostal čas navíc. Soud odročil začátek procesu o koupi Twitteru na konec října Číst článek

Rušení pracovních míst v Twitteru se ale očekává v nadcházejících měsících bez ohledu na to, kdo bude společnost vlastnit, dodal deník. Současné vedení Twitteru podle něj plánovalo, že do konce příštího roku sníží mzdy ve společnosti o dohromady zhruba 800 milionů dolarů. To je číslo, které by znamenalo odchod bezmála čtvrtiny zaměstnanců, uvádí zpráva deníku.

Hlavní právník Twitteru Sean Edgett se po zveřejnění zprávy snažil zaměstnance uklidnit. Společnost nemá žádné potvrzené informace o Muskových plánech po akvizici, napsal v interním oběžníku, do kterého nahlédla agentura Bloomberg.)

Twitter doporučuje spíše počkat na oficiální sdělení než věnovat pozornost fámám nebo uniklým informacím, napsal Edgett.Dohoda o Muskově převzetí Twitteru by měla být uzavřena do konce příštího týdne.

Společnost miliardáře a šéfa automobilky Tesla, který se pokusil z uzavřené dohody o převzetí vycouvat, zažalovala. Pověřená soudkyně dala oběma stranám sporu lhůtu do 28. října. Pokud do té doby nebude nákup dokončen, začne soudní proces